SOLmaj7Sento l'aire ple de sal. Brilla, brilla REmaj7la pell molla sota el sol, sota el sol. SOLmaj7Sento l'aire ple de sal. Brilla, brilla REmaj7la pell molla sota el sol, sota el sol.
Sa SOLmaj7cendra cau dedins ses botelles de vi que fa FA#mhores hem anat obrint (Hem anat obrint). SOLmaj7Tota sa pena que me guardava s'ha diluFA#mït. Eh! Eh! S'ha diluït.
Amb SOLmaj7tu a prop de mi, no sé com distingir si és la REmaj7lluna o ets tu el perill. SOLmaj7Quan passen coses estant a les fosques i no ens han REmaj7vist, i no ens han vist.
Mira, podem anar a la MIm9mar i veurem es sol sorSOLmaj7tir. Sé una cala sense REmaj7guiris que no surt a cap review. Baby, no sé què ha pasMIm9sat ni per què me sent aiSOLmaj7xí, però se m'atura es REmaj7cor cada vegada que te mir.
Quina maMIm9la pinSOLmaj7ta.
SOLmaj7(Sento l'aire ple de sal, brilla, brilla) Quina mala pinta. REmaj7(La pell molla sota el sol, sota el sol) Quina mala pinta. SOLmaj7(Sento l'aire ple de sal, brilla, brilla) Super mala pinta. REmaj7(La pell molla sota el sol, sota el sol).
SOLmaj7Sempre he estat més de nit que de dia, i pensant que se m'espassaria REmaj7tot, torna a començar, REmaj7torna a començar. SOLmaj7Ulleres posades, finestres baixades i FA#mtu i jo.
SOLmaj7 Torna a començar, torna a començar.
EnSOLmaj7cara dematí ens falta decidir tantes REmaj7hores per on seguir (Super mala pinta). SOLmaj7Xoquen les ones contra les roques anar insisREmaj7tint, anar insistint.
Mira, podem anar a la MIm9mar i veurem es sol sorSOLmaj7tir. Sé una cala sense REmaj7guiris que no surt a cap review. Baby, no sé què ha pasMIm9sat ni per què em sento aiSOLmaj7xí, però se'm para el REmaj7cor cada vegada que ets aquí.
Quina maMIm9la pinSOLmaj7ta.
SOLmaj7(Sento l'aire ple de sal, brilla, brilla) Quina mala pinta. REmaj7(La pell molla sota el sol, sota el sol) Quina mala pinta. SOLmaj7(Sento l'aire ple de sal, brilla, brilla) Super mala pinta. REmaj7(La pell molla sota el sol, sota el sol).