Superaventura (Acords)

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Acords Acords
Super3
super3 el musical
super3 el musical
FA# DO# RE#m SOL# FA# DO# FA#

Jo un dia anava caminant RE#mmolt a prop del carrer gran.
FA#Vaig sentir un grup que assajava, vaig RE#mentrar a veure'ls i vaig dir "fuà",
SIi ara toco amb DO#ells cada diFA#marts.

Quan la porta he de creuar, RE#mamb un peu aquí i un peu allà,
FA#no sé què em trobaré. No hi RE#mha ningú més boig amb qui tracSItar
que els diDO#buixos aniFA#mats.
Soc del SIclub que fa espeDO#cial el que és norFA#mal.

Cada DO#dia pot RE#mser una supeSIraventura,
FA#tant si DO#estàs a RE#mla ciutat o a SIla natura.
FA#La poDO#dràs troRE#mbar ben lluny o a un SOL#pam dels nassos.
SISempre hi ha avenDO#tures espeFA#rant.

Amb un túrmix i un martell RE#md'un contenidor de mobles vells,
FA#m'he fet un aparell RE#mque ara em fa massatges al claSItell
i em DO#pentina els caFA#bells.

BusSIcant jungles prop de caDO#sa, m'he perdut per la muntaFA#nya.
He SIdescobert un exemDO#plar molt estrany d'escaraFA#bat,
i, SIper fi, quan el DO#cel s'ha il·lumiFA#nat,
miSIrant a les esDO#trelles, m'he orienFA#tat.

Cada DO#dia pot RE#mser una supeSIraventura,
FA#tant si DO#estàs a RE#mla ciutat o a SIla natura.
FA#La poDO#dràs troRE#mbar ben lluny o a un SOL#pam dels nassos.
SISempre hi ha avenDO#tures espeFA#rant.

SIDescobreix cada moment
FA#què més hi ha, a part del que veus.
DO#Observar-ho bé és el primer FA#pas.
SIViu allò que està passant,
FA#i en un gir inesperat
SOL#veuràs que l'aventura ha coDO#mençat.

FA# SOL# DO#
FA# DO# RE#m SI
FA# DO# RE#m SI
FA# DO# RE#m SOL#
FA# DO# FA# FA

LA#En un llibre que he llegit SOLmhi ha una història emocionant:
LA#va d'un passadís secret SOLmque creuava la ciutat,
RE#i ara he comenFAçat a investiLA#gar,
busco alRE#gú que m'hi FAvulgui acompaLA#nyar.

Cada FAdia pot SOLmser una supeRE#raventura,
LA#tant si FAestàs a SOLmla ciutat o a RE#la natura.
LA#La poFAdràs troSOLmbar ben lluny o a un DOpam dels nassos.
RE#Sempre hi ha avenFAtures espeLA#rant.
RE#Sempre hi ha avenFAtures espeLA#rant.
RE#Sempre hi ha avenFAtures espeLA#rant.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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