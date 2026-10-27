Jo un dia anava caminant RE#mmolt a prop del carrer gran. FA#Vaig sentir un grup que assajava, vaig RE#mentrar a veure'ls i vaig dir "fuà", SIi ara toco amb DO#ells cada diFA#marts.
Quan la porta he de creuar, RE#mamb un peu aquí i un peu allà, FA#no sé què em trobaré. No hi RE#mha ningú més boig amb qui tracSItar que els diDO#buixos aniFA#mats. Soc del SIclub que fa espeDO#cial el que és norFA#mal.
Cada DO#dia pot RE#mser una supeSIraventura, FA#tant si DO#estàs a RE#mla ciutat o a SIla natura. FA#La poDO#dràs troRE#mbar ben lluny o a un SOL#pam dels nassos. SISempre hi ha avenDO#tures espeFA#rant.
Amb un túrmix i un martell RE#md'un contenidor de mobles vells, FA#m'he fet un aparell RE#mque ara em fa massatges al claSItell i em DO#pentina els caFA#bells.
BusSIcant jungles prop de caDO#sa, m'he perdut per la muntaFA#nya. He SIdescobert un exemDO#plar molt estrany d'escaraFA#bat, i, SIper fi, quan el DO#cel s'ha il·lumiFA#nat, miSIrant a les esDO#trelles, m'he orienFA#tat.
Cada DO#dia pot RE#mser una supeSIraventura, FA#tant si DO#estàs a RE#mla ciutat o a SIla natura. FA#La poDO#dràs troRE#mbar ben lluny o a un SOL#pam dels nassos. SISempre hi ha avenDO#tures espeFA#rant.
SIDescobreix cada moment FA#què més hi ha, a part del que veus. DO#Observar-ho bé és el primer FA#pas. SIViu allò que està passant, FA#i en un gir inesperat SOL#veuràs que l'aventura ha coDO#mençat.
LA#En un llibre que he llegit SOLmhi ha una història emocionant: LA#va d'un passadís secret SOLmque creuava la ciutat, RE#i ara he comenFAçat a investiLA#gar, busco alRE#gú que m'hi FAvulgui acompaLA#nyar.
Cada FAdia pot SOLmser una supeRE#raventura, LA#tant si FAestàs a SOLmla ciutat o a RE#la natura. LA#La poFAdràs troSOLmbar ben lluny o a un DOpam dels nassos. RE#Sempre hi ha avenFAtures espeLA#rant. RE#Sempre hi ha avenFAtures espeLA#rant. RE#Sempre hi ha avenFAtures espeLA#rant.