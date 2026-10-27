Supernova (Acords)

I tu i jo

Acords Acords
Sexenni
sexenni supernova
sexenni supernova
FAI tu i jo,
dos forats DOnegres i un sistema solar REm
després d’una superDOnova d’un color especiSI♭al,
d’un color especiSI♭al.

Ets HouFAdini i ara t’has d’escapar. DO
Per al REmjove, el món ha perdut la gràDOcia.
Tot era un truc de SI♭màgia,
lliFAgat com el preu de l’amor DO
i REmde la desgràDOcia.
Puja el preu del SI♭petroli
i baixa un nen a la plaFAça.

I ara a l’home li han roDObat el rellotge,
li han traREmmitat la baixa,
i els disDOsabtes surt la dona a baSI♭llar.

I aDOra l’àvia diu que
allò DOque escou no cura,
que l’aDOgulla ja s’atura
i coDOmença a punxar.

I una altra FAllum que acomiada la DOnit,
una altra REmlínia vermella,
un altre DOdia de merda.
I aSI♭llà estàs tu il·luminant el final.
I allà estàs FAtu il·luminant el fiDOnal.

I tu i FAjo,
dos forats DOnegres i un sistema solar REm
després d’una superDOnova d’un color especiSI♭al,
d’un color especiFAal.

I tu i FAjo,
dos forats DOnegres i un sistema solar REm
després d’una superDOnova d’un color especiSI♭al,
d’un color especiFAal.

I tu i FAjo (tu i jo).
Surt el DOsol (surt el sol).
Llum i REmfoc (llum i foc),
fum i DOpols.
Se m’atura el SI♭pols si perdo el conFAtrol.
Si et sento a conSI♭trol, torno a trobar el DOnord.

Una energia massiFAva
transforma la nit i el diDOa,
una explosiREmó controlada
que l’uniFAvers esperava.
Però alSI♭gú des de la terra,
el SI♭flaix el cega, tothom s’amaga
i jo SI♭torno a pensar en ella.

I una altra FAllum que acomiada la DOnit,
una altra REmlínia vermella,
un altre DOdia de merda.
I aSI♭llà estàs tu il·luminant el final.
I allà estàs FAtu il·luminant el fiDOnal.

I una altra FAllum que acomiada la DOnit,
una altra REmlínia vermella,
un altre DOdia de merda.
I aSI♭llà estàs tu il·luminant el final.
I allà estàs FAtu il·luminant el fiDOnal.

I tu i FAjo,
dos forats DOnegres i un sistema solar REm
després d’una superDOnova d’un color especiSI♭al,
d’un color especiFAal.

I tu i FAjo,
dos forats DOnegres i un sistema solar REm
després d’una superDOnova d’un color especiSI♭al,
d’un color especiFAal.

I tu i FAjo (tu i jo).
Surt el DOsol (surt el sol).
Llum i REmfoc (llum i foc),
fum i DOpols.
Se m’atura el SI♭pols si perdo el conFAtrol.
Si et sento a conSI♭trol, torno a trobar el DOnord.
D'un color espeFAcial. DO REm DO SI♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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