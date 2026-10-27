FAI tu i jo, dos forats DOnegres i un sistema solar REm després d’una superDOnova d’un color especiSI♭al, d’un color especiSI♭al.
Ets HouFAdini i ara t’has d’escapar. DO Per al REmjove, el món ha perdut la gràDOcia. Tot era un truc de SI♭màgia, lliFAgat com el preu de l’amor DO i REmde la desgràDOcia. Puja el preu del SI♭petroli i baixa un nen a la plaFAça.
I ara a l’home li han roDObat el rellotge, li han traREmmitat la baixa, i els disDOsabtes surt la dona a baSI♭llar.
I aDOra l’àvia diu que allò DOque escou no cura, que l’aDOgulla ja s’atura i coDOmença a punxar.
I una altra FAllum que acomiada la DOnit, una altra REmlínia vermella, un altre DOdia de merda. I aSI♭llà estàs tu il·luminant el final. I allà estàs FAtu il·luminant el fiDOnal.
I tu i FAjo, dos forats DOnegres i un sistema solar REm després d’una superDOnova d’un color especiSI♭al, d’un color especiFAal.
I tu i FAjo, dos forats DOnegres i un sistema solar REm després d’una superDOnova d’un color especiSI♭al, d’un color especiFAal.
I tu i FAjo (tu i jo). Surt el DOsol (surt el sol). Llum i REmfoc (llum i foc), fum i DOpols. Se m’atura el SI♭pols si perdo el conFAtrol. Si et sento a conSI♭trol, torno a trobar el DOnord.
Una energia massiFAva transforma la nit i el diDOa, una explosiREmó controlada que l’uniFAvers esperava. Però alSI♭gú des de la terra, el SI♭flaix el cega, tothom s’amaga i jo SI♭torno a pensar en ella.
I una altra FAllum que acomiada la DOnit, una altra REmlínia vermella, un altre DOdia de merda. I aSI♭llà estàs tu il·luminant el final. I allà estàs FAtu il·luminant el fiDOnal.
I una altra FAllum que acomiada la DOnit, una altra REmlínia vermella, un altre DOdia de merda. I aSI♭llà estàs tu il·luminant el final. I allà estàs FAtu il·luminant el fiDOnal.
I tu i FAjo, dos forats DOnegres i un sistema solar REm després d’una superDOnova d’un color especiSI♭al, d’un color especiFAal.
I tu i FAjo, dos forats DOnegres i un sistema solar REm després d’una superDOnova d’un color especiSI♭al, d’un color especiFAal.
I tu i FAjo (tu i jo). Surt el DOsol (surt el sol). Llum i REmfoc (llum i foc), fum i DOpols. Se m’atura el SI♭pols si perdo el conFAtrol. Si et sento a conSI♭trol, torno a trobar el DOnord. D'un color espeFAcial. DOREmDOSI♭