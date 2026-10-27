Suposo que això és fer-se gran (Acords)

Suposo que això és fer-se gran

Acords Acords
Pau Vallvé
pau vallve la vida es ara
pau vallve la vida es ara
DOSuposo que això és fer-se SOLgran
LA#i la roda ja ha girat FAtant
SOL#que ja res et sembla DOmolt greu,
RE7però tampoc molt emoSOLcionant.
DOSaps que molta gent SOLno canviarà,
LA#i que d'on no n'hi ha, no FAen rajarà,
SOL#que de persones tòxiDOques n'hi ha,
RE7i que el punt de fuga SOLés important,
DOque només amb amor no SOLn'hi ha prou
LA#i només amb paciència FAtampoc,
SOL#aquells dies tan raDOros que hi ha
RE7entre que ho decideixes SOLi ho fas.

FAI mentresLAmtant seFAguim baLAmllant
FAdamunt la LAmcinta que ens DOporta al final, SOL
FAi ens 'nem gronLAmxant aFAmunt i avall, LAm
FAperò tot el LAmque passa DOja no torMImnarà FAmai.

DOLa nostàlgia és fàcil SOLd'atiar,
LA#però encoratjar el fuFAtur ja no tant.
SOL#Però això va sempre endaDOvant.
RE7Que t'agradi o no, SOLés igual.
DOA la gent la coneixes SOLmillor
LA#quan realment no els fas FAfalta, ja no.
SOL#Ja aniria tocant que DOfes bo:
RE7Mercromina, sandàliSOLes i prou.

DOJa em suposo que això és SOLfer-se gran
LA#i que la roda ja ha FAgirat tant
SOL#que ara ja res em semDObla tan greu,
RE7però tampoc gaire eSOLmocionant.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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