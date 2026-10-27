DOSuposo que això és fer-se SOLgran LA#i la roda ja ha girat FAtant SOL#que ja res et sembla DOmolt greu, RE7però tampoc molt emoSOLcionant. DOSaps que molta gent SOLno canviarà, LA#i que d'on no n'hi ha, no FAen rajarà, SOL#que de persones tòxiDOques n'hi ha, RE7i que el punt de fuga SOLés important, DOque només amb amor no SOLn'hi ha prou LA#i només amb paciència FAtampoc, SOL#aquells dies tan raDOros que hi ha RE7entre que ho decideixes SOLi ho fas.
FAI mentresLAmtant seFAguim baLAmllant FAdamunt la LAmcinta que ens DOporta al final, SOL FAi ens 'nem gronLAmxant aFAmunt i avall, LAm FAperò tot el LAmque passa DOja no torMImnarà FAmai.
DOLa nostàlgia és fàcil SOLd'atiar, LA#però encoratjar el fuFAtur ja no tant. SOL#Però això va sempre endaDOvant. RE7Que t'agradi o no, SOLés igual. DOA la gent la coneixes SOLmillor LA#quan realment no els fas FAfalta, ja no. SOL#Ja aniria tocant que DOfes bo: RE7Mercromina, sandàliSOLes i prou.
DOJa em suposo que això és SOLfer-se gran LA#i que la roda ja ha FAgirat tant SOL#que ara ja res em semDObla tan greu, RE7però tampoc gaire eSOLmocionant.