La cançó està en tonalitat original; si la transposeu cinc semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
LA#Surt el sol a l’altiFAplà,
DOmarcant el REmpas de cada vida.
LA#Un dia està per arriFAbar,
DOpotser demà.
REm LA# FA DO
REm LA# FA DO
REmCom una flor de bon maLA#tí,
FAobrint-se pas amb la claror,
DOva desfent-se la rosada.
REmQui l’ha regat amb la parauLA#la,
FAa cada vers sent la nostàlgia,
DOvivint un canvi a cada passa.
Quan la nit baixa al REmcarrer,
LA#es dibuixen els colors.
FAAvui serà una gran festa.
DOQue no s’esborri aquest insREmtant
LA#que ens ha unit temps rere temps.
DOQue s’encenguin els carrers!
LA#Surt FAel sol DOa l’alREmtiplà,
LA#marFAcant el pas DOde cada REmvida.
LA#Un FAdia esDOtà per arREmribar,
LA#potFAser DOdeREmmà.
LA# FA DO
REm LA# FA DO
REmAmb tot el ser de la natuLA#ra,
FAfent de la vida una cançó,
DOqui la fa créixer és benvinguda.
REmTal com el sol trenca la boiLA#ra,
FAla melodia arreu se’n va.
DOAmb quatre acords tothom la balla.
Quan REmla LA#nit FAbaixa al carrer,
DOes REmdiLA#buiFAxen els colors.
DOAREmvui LA#seFArà una gran festa.
DOQue REmno LA#s’esDOborri aquest instant
que REmens LA#ha DOunit temps rere temps.
Que REms’enLA#cenDOguin els carrers!
LA# FA DO REm
LA# FA DO REm
LA# FA DO
LA#Surt FAel sol DOa l’alREmtiplà,
LA#marFAcant el pas DOde cada REmvida.
LA#Un FAdia esDOtà per arREmribar,
LA#potFAser DOdeREmmà.
LA# FA DO
REm LA# FA DO
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.