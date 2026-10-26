LAmQue a poc a poc ens van posant el futur MIa l'esquena; LAmt'adones, amic.
LAmT'adones, company, MIque ens el van robant cada dia que passa; LAmt'adones, amic.
LAm/SOLLAm/FA#LAm/FALAm
LAmT'adones, company, SOLque fa ja molts anys.
FAQue ens amaguen la història FAi ens diuen que no en tenim; MIque la nostra és la d'ells, LAmt'adones, amic.
LAm/SOLLAm/FA#LAm/FALAm
LAmT'adones, company, SOLque ara volen el futur FAa poc a poc, dia a dia, nit a nit; MIt'adones, amic. LAm
LAmT'adones, company.
MINo volen arguments, MIusen la força, LAmt'adones, amic.
LAm/SOLLAm/FA#LAm/FALAm
LAmT'adones, company, SOLque fa ja molts anys.
FAQue ens amaguen la història FAi ens diuen que no en tenim; MIque la nostra és la d'ells, LAmt'adones, amic.
LAm/SOLLAm/FA#LAm/FALAm
LAmT'adones, company, SOLque hem de sortir al carrer FAjunts, molts, com més millor, MIsi no volem perdre-ho tot, LAmt'adones, amic. LAm/SOLT'adones, company, LAm/FA#t'adones, amic. LAm/FAT'adones, company, LAmt'adones, amic.