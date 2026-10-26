T'adones, amic (Acords)

T'adones, company

Acords Acords
Raimon
raimon t adones amic
raimon t adones amic
LAm LAm/SOL LAm/FA#

LAm LAm/SOL LAm/FA# LAm/FA LAm

LAmT'adones, company.

LAmQue a poc a poc ens van posant el futur
MIa l'esquena;
LAmt'adones, amic.

LAmT'adones, company,
MIque ens el van robant cada dia que passa;
LAmt'adones, amic.

LAm/SOL LAm/FA# LAm/FA LAm

LAmT'adones, company,
SOLque fa ja molts anys.

FAQue ens amaguen la història
FAi ens diuen que no en tenim;
MIque la nostra és la d'ells,
LAmt'adones, amic.

LAm/SOL LAm/FA# LAm/FA LAm

LAmT'adones, company,
SOLque ara volen el futur
FAa poc a poc, dia a dia, nit a nit;
MIt'adones, amic. LAm

LAmT'adones, company.

MINo volen arguments,
MIusen la força,
LAmt'adones, amic.

LAm/SOL LAm/FA# LAm/FA LAm

LAmT'adones, company,
SOLque fa ja molts anys.

FAQue ens amaguen la història
FAi ens diuen que no en tenim;
MIque la nostra és la d'ells,
LAmt'adones, amic.

LAm/SOL LAm/FA# LAm/FA LAm

LAmT'adones, company,
SOLque hem de sortir al carrer
FAjunts, molts, com més millor,
MIsi no volem perdre-ho tot,
LAmt'adones, amic.
LAm/SOLT'adones, company,
LAm/FA#t'adones, amic.
LAm/FAT'adones, company,
LAmt'adones, amic.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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