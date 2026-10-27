T'enviaré (Acords)

Una llàgrima cau cada cop

Acords Acords
Gessamí Boada
gessami boada white flowers
gessami boada white flowers
LA#

SOLm7Una RE#maj7llàgrima cau cada cop
LA#que SOL#maj7et vull abraçar i no puc.
SOLm7Sento RE#maj7la teva veu, però no aquí.
LA#Per SOL#maj7què ets tan lluny de mi i tan a prop?
FA#maj7La fredor FAm7em RE#maj7travessa el cor.
FA#maj7La fredor FAm7em RE#maj7travessa el cor.

SOL#maj7T'enviaDO#maj7ré coloms, et SOL#maj7portaran SOLmaj7cartes d'amor.
DO#maj7T'expliRE#/DO#caré les FAm7meves pors
DO#maj7i reviuFA#maj7rem tots els records.

SOLm7Una RE#maj7llàgrima cau cada cop
LA#que SOL#maj7et vull donar la mà i no hi ets.
SOLm7Només RE#maj7vull enLA#treSOL#maj7llaçar els meus dits dolçament amb els teus, com ahir.
FA#maj7La buidor FAm7em RE#maj7refreda el cor.

SOL#maj7T'enviaDO#maj7ré coloms, et SOL#maj7portaran SOLmaj7cartes d'amor.
DO#maj7T'expliRE#/DO#caré les FAm7meves pors
DO#maj7i reviuFA#maj7rem tots els records.

FA#maj7La fredor FAm7em RE#maj7travessa el cor.
FA#maj7La buidor FAm7em RE#maj7refreda el cor.

SOL#maj7T'enviaDO#maj7ré coloms, et SOL#maj7portaran SOLmaj7cartes d'amor.
DO#maj7T'expliRE#/DO#caré les FAm7meves pors
DO#maj7i reviuFA#maj7rem tots els records.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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