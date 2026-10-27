SOLm7Una RE#maj7llàgrima cau cada cop LA#que SOL#maj7et vull abraçar i no puc. SOLm7Sento RE#maj7la teva veu, però no aquí. LA#Per SOL#maj7què ets tan lluny de mi i tan a prop? FA#maj7La fredor FAm7em RE#maj7travessa el cor. FA#maj7La fredor FAm7em RE#maj7travessa el cor.
SOL#maj7T'enviaDO#maj7ré coloms, et SOL#maj7portaran SOLmaj7cartes d'amor. DO#maj7T'expliRE#/DO#caré les FAm7meves pors DO#maj7i reviuFA#maj7rem tots els records.
SOLm7Una RE#maj7llàgrima cau cada cop LA#que SOL#maj7et vull donar la mà i no hi ets. SOLm7Només RE#maj7vull enLA#treSOL#maj7llaçar els meus dits dolçament amb els teus, com ahir. FA#maj7La buidor FAm7em RE#maj7refreda el cor.
SOL#maj7T'enviaDO#maj7ré coloms, et SOL#maj7portaran SOLmaj7cartes d'amor. DO#maj7T'expliRE#/DO#caré les FAm7meves pors DO#maj7i reviuFA#maj7rem tots els records.
FA#maj7La fredor FAm7em RE#maj7travessa el cor. FA#maj7La buidor FAm7em RE#maj7refreda el cor.
SOL#maj7T'enviaDO#maj7ré coloms, et SOL#maj7portaran SOLmaj7cartes d'amor. DO#maj7T'expliRE#/DO#caré les FAm7meves pors DO#maj7i reviuFA#maj7rem tots els records.