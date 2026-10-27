T'enyoro (Acords)

És dilluns, t'enyoro i em fa mandra

Acords Acords
Fes-te Fotre
fes te fotre entre tanta gent
fes te fotre entre tanta gent
És dilluns, t'enyoro i em fa mandra SOL MIm DO RE
SOLtornar a MImpensar DOque poc a poc REt'escapes,
SOLi recordar MImles nits DOquan perREfumaves
l'habitaSOLció, els coixins, els MImllençols.
DOAra em sento tan REsol.

SOLDeixo el meu MImcap DOque jugui amb el REsilenci,
SOLfotografiMImant el diDOa que et vaig REconèixer.
SOLVa ser caMImsual, com DOqui no vol REla cosa:
em vas clicar SOLl'ull, amb somriure, amb MImorgull.
DONo sabia on posar REles mans.

MImI ara fa REnits que no et SOLsomio.

I em fa SOLpor,
MImque el temps esREborri
el teu reSOLcord.

Quan dormo, et MImsento.
DOPer lluny que estiREguis,
és com senSOLtir-te a dinMImtre
DOnomés per estoREnes.

SOLÉs diMImjous, t'he esDOcrit quatre paREraules.
SOLNo tinc MImvalor per a DOpoder ensenyar-REles.
SOLi quin mal MImfaig en DOvoler estimar-REte!
En el meu seSOLcret, personal i disMImcret,
DOm'estic fent tant de REmal.

MImI ara fa REnits que no et SOLsomio.

Quan dormo, et MImsento.
DOPer lluny que estiREguis,
és com senSOLtir-te a dinMImtre
DOnomés per estoREnes.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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