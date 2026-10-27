És dilluns, t'enyoro i em fa mandra
SOL MIm DO RE SOLtornar a MImpensar DOque poc a poc REt'escapes, SOLi recordar MImles nits DOquan per REfumaves
l'habita
SOLció, els coixins, els MImllençols. DOAra em sento tan REsol. SOLDeixo el meu MImcap DOque jugui amb el REsilenci, SOLfotografi MImant el di DOa que et vaig REconèixer. SOLVa ser ca MImsual, com DOqui no vol REla cosa:
em vas clicar
SOLl'ull, amb somriure, amb MImorgull. DONo sabia on posar REles mans. MImI ara fa REnits que no et SOLsomio.
I em fa
SOLpor, MImque el temps es REborri
el teu re
SOLcord.
Quan dormo, et
MImsento. DOPer lluny que esti REguis,
és com sen
SOLtir-te a din MImtre DOnomés per esto REnes. SOLÉs di MImjous, t'he es DOcrit quatre pa REraules. SOLNo tinc MImvalor per a DOpoder ensenyar- REles. SOLi quin mal MImfaig en DOvoler estimar- REte!
En el meu se
SOLcret, personal i dis MImcret, DOm'estic fent tant de REmal. MImI ara fa REnits que no et SOLsomio.
Quan dormo, et
MImsento. DOPer lluny que esti REguis,
és com sen
SOLtir-te a din MImtre DOnomés per esto REnes.
l'habita
em vas clicar
I em fa
el teu re
Quan dormo, et
és com sen
En el meu se
Quan dormo, et
és com sen