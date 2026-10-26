Intro:
SOLm FA DO x2 SOLmI com FAcada DOany obres de nou el meu calaix SOLmbus FAcant DOrecords. SOLmPotser FAmés tard DOt’enfiles trista pel camí, SOLmtan FAsol, DOtan llarg. SOLm FAAh! Ah! LA#Ah! Em troba FAràs creuant pla DOnetes d’amagat. FAAh! Ah! LA#Ah! Observa FAré en nits d’es DOtiu com les d’abans. FAAh! Ah! LA#Ah! Que aca FAbi tot, quedem a DOl’altra part del món. FA LA# FA DO SOLm FA DO x2 SOLmFa es FAtrany pen DOsar tot el que haguéssim pogut fer SOLmdes FAper DOtant d’una il·lusió. SOLmDesprés FAde DOtot queda el rostre d’un instant SOLme FAnig DOmàtic però feliç. FAAh! Ah! LA#Ah! Em troba FAràs creuant pla DOnetes d’amagat. FAAh! Ah! LA#Ah! Observa FAré en nits d’es DOtiu com les d’abans. FAAh! Ah! LA#Ah! Que aca FAbi tot, quedem a DOl’altra part del món, FAestrany LA#aquells retrats FAque ens vam fer DOjunts sobre la vall FAen mi LA#tota la FAnit quedem a DOl’altra part del... LA#→ DO→ REm→ MIm→ FA→ SOLm→ LAm→ MIm→ LA#→ DO→ REm→ MIm→ FA→ SOLm→ LAm→ LA#
Em troba
SOLm→ FAràs... DO→
Em troba
SOLm→ FAràs... DO→
Em troba
SOLm→ FAràs... DO→
Em troba
SOLm→ FAràs... DO→
Em troba
SOLm→ FAràs... DO→
Em troba
SOLm→ FAràs... DO→
Em troba
SOLm→ FAràs... DO→
Em troba
SOLm→ FAràs... DO→
Em troba
Em troba
Em troba
Em troba
Em troba
Em troba
Em troba
Em troba