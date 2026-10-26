T'esperaré (Acords)

I com cada any obres de nou el meu calaix

Acords Acords
Doctor Prats
doctor prats patates amb peix
doctor prats patates amb peix
Intro: SOLm FA DO x2

SOLmI com FAcada DOany obres de nou el meu calaix
SOLmbusFAcant DOrecords.
SOLmPotser FAmés tard DOt’enfiles trista pel camí,
SOLmtan FAsol, DOtan llarg.

SOLm

FAAh! Ah! LA#Ah! Em trobaFAràs creuant plaDOnetes d’amagat.
FAAh! Ah! LA#Ah! ObservaFAré en nits d’esDOtiu com les d’abans.
FAAh! Ah! LA#Ah! Que acaFAbi tot, quedem a DOl’altra part del món.

FA LA# FA DO

SOLm FA DO x2

SOLmFa esFAtrany penDOsar tot el que haguéssim pogut fer
SOLmdesFAperDOtant d’una il·lusió.
SOLmDesprés FAde DOtot queda el rostre d’un instant
SOLmeFAnigDOmàtic però feliç.

FAAh! Ah! LA#Ah! Em trobaFAràs creuant plaDOnetes d’amagat.
FAAh! Ah! LA#Ah! ObservaFAré en nits d’esDOtiu com les d’abans.
FAAh! Ah! LA#Ah! Que acaFAbi tot, quedem a DOl’altra part del món,
FAestrany LA#aquells retrats FAque ens vam fer DOjunts sobre la vall
FAen mi LA#tota la FAnit quedem a DOl’altra part del...

LA#→ DO→ REm→ MIm→ FA→ SOLm→ LAm→ MIm→
LA#→ DO→ REm→ MIm→ FA→ SOLm→ LAm→ LA#

Em trobaSOLm→FAràs...DO→
Em trobaSOLm→FAràs...DO→
Em trobaSOLm→FAràs...DO→
Em trobaSOLm→FAràs...DO→
Em trobaSOLm→FAràs...DO→
Em trobaSOLm→FAràs...DO→
Em trobaSOLm→FAràs...DO→
Em trobaSOLm→FAràs...DO→

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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