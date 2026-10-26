T'espero (Acords)

T'espero com la nit espera l'alba

Acords Acords
Txarango
txarango el cor de la terra
txarango el cor de la terra
MIm REm FA MIm REm SOL LAm

T'espero com la nit espera SOLl'alba,
com els teus ulls daLAmvant del mar,
com la deriva esSOLpera el far.

T'esLAmpero com el cel espera els SOLarbres,
com el demà espeLAmra el desgel,
com el desig, el SOLteu estel.

Caminaré per FAtu, per tu jo DOseguiré cantant.
SOLHaurem guardat uLAm→na drecera
SOL→on comenFAçar entre la DOpols.
SOLBusca una escletxa al mig del camí.
Sigues com la FAllum, obre les DOportes del demà,
SOLguarda una bala d'aleLAmgria
i SOL→no oblidis FAmai que és DOteu el món.
SOLBusca una escletxa al mig del camí.

LAm FA DO MIm→ REm
LAm FA DO MIm→ REm
FA→ MIm REm SOL LAm

T'espero com la terra esSOLpera l'aigua,
com la guerra a la LAmpau,
com la paraula SOLllibertat.

T'esLAmpero com la calma a SOLla tempesta,
com el foc espera el LAmvent,
com el futur, el SOLpas del temps.

Caminaré per FAtu, per tu jo DOseguiré cantant.
SOLHaurem guardat uLAm→na drecera
SOL→on comenFAçar entre la DOpols.
SOLBusca una escletxa al mig del camí.
Sigues com la FAllum, obre les DOportes del demà,
SOLguarda una bala d'aleLAmgria
i SOL→no oblidis FAmai que és DOteu el món.
SOLBusca una escletxa al mig del camí.

LAm

Caminaré per DOtu, REm
que m'has obert la SOLteva casa.
Jo cantaré per DOtu, REm
fins a tenir la veu SOLtrencada.
No paraREmrem.
Si aquest món no ens aMImgrada,
n'arrancarem un FAaltre
d'entre la sorra i el SOLfred.
Serem forts com el REmvent,
com el foc i com la MImbala,
com la mort i com la FAgana,
com la ràbia que ens SOLempeny.

DO→REmCom SOLla FAnit espera l'alba,
DO→REmcom SOLels FAteus ulls davant del mar.
DO→REmCom SOLla FAterra espera l'aigua,
DO→REmla SOLmeFAva pell, les teves mans.
DO→REmCom SOLla FAnit espera l'alba,
DO→REmcom SOLels FAteus ulls davant del mar.
DO→REmCom SOLla FAterra espera l'aigua,
DO→REmla SOLmeFAva pell, les teves mans.

MIm REm FA MIm REm SOL LAm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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