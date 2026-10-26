LAMiro com balles i el temps es ralentitza,
LAsento com cantes la veu que m'hipnotitza,
REmiro el teu cos, miro com va giLArant.
LAEts una veu tornant-se melodia,
LAcanto al batec dels nostres millors dies,
REsoc tan a prop de tot el que he desitLAjat.
MIBusquem tan LAlluny el REque amaguem, el MImés profund,
però aLAvui he REvist la sort que MItinc amb tu.
La vida LAés REmolt més LAgran MI
si la FA#mvisc al teu cosREtat,
no hi ha LAres que em faci MImal.
LAÉs REmolt més LA→MIgran.
A FA#mtu, aREmor, t'esLAtava espeMIrant.
LAFaig una passa que em llença a l'aventura,
LAcaic sense pressa guardant cada mirada,
aREbaixo l'escut, i fugen les meves LApors.
LAEn l'univers de neurones enllaçades,
LAarriba el petó de la pólvora i la flama,
i REesclata dins meu, omplint el meu cap de LAflors.
MIBusquem tan LAlluny el REque amaguem, el MImés profund,
però aLAvui he REvist la sort que MItinc amb tu.
La vida LAés REmolt més LAgran MI
si la FA#mvisc al teu cosREtat,
no hi ha LAres que em faci MImal.
LAÉs REmolt més LA→MIgran.
A FA#mtu, aREmor, t'esLAtava espeMIrant.
LA RE LA MI FA#m RE LA MI x2
Buscant l'excel·LAlència, perdré la veritat,
em REcal parar per MIrespirar.
La senziLAllesa és pels cors més
grans, REem cal parar i MIsentir que...
La vida LAés REmolt més LAgran MI
si la FA#mvisc al teu cosREtat,
no hi ha LAres que em faci MImal.
LAÉs REmolt més LA→MIgran.
A FA#mtu, aREmor, t'esLAtava espeMIrant.
LA RE LA MI FA#m RE LA MI x2
LA
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.