T'estimaré (Acords)

No fa res si estic dormint

Acords Acords
Xanguito
FANo fa DOres si estic REmdormint,
no fa LAmres si me desperSI♭tes.
És com FAseguir somiant
si DOlo primer que veig són els teus FAulls
brillant DOamb la llum de REms’auba,
somriLAment sense parauSI♭les;
no falFAta dir res, si tu DOets aquí.

T’estimaFAré, t’esDOtimaREmré.
LAmAvui i SI♭semFApre, aDOquí estaré.
T’estimaFAré,t’esDOtimaREmré.
LAmAra i semSI♭pre, FAamb DOtu estaré.

FAEts el DOsentiment més REmpur,
fas que LAmtot sigui perSI♭fecte.
Com FAuna cançó DOd’amor
que encén tots els FAcors,
impregDOnant de vida el REmmón.
LAmNomés saSI♭ber que existeiFAxes ja me DOfa feliç.

T’estimaFAré,t’esDOtimaREmré.
LAmAvui SI♭i FAsempre, aDOquí estaré.
T’estimaFAré, DOt’estiREmmaré.
LAmAra SI♭i FAsempre, amb DOtu estaré.

FA DO REm
LAm FA SI♭ DO FA REm DO
LAmT'estiSI♭maré,
DOt'estimaré. FA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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