FANo fa DOres si estic REmdormint, no fa LAmres si me desperSI♭tes. És com FAseguir somiant si DOlo primer que veig són els teus FAulls brillant DOamb la llum de REms’auba, somriLAment sense parauSI♭les; no falFAta dir res, si tu DOets aquí.
T’estimaFAré, t’esDOtimaREmré. LAmAvui i SI♭semFApre, aDOquí estaré. T’estimaFAré,t’esDOtimaREmré. LAmAra i semSI♭pre, FAamb DOtu estaré.
FAEts el DOsentiment més REmpur, fas que LAmtot sigui perSI♭fecte. Com FAuna cançó DOd’amor que encén tots els FAcors, impregDOnant de vida el REmmón. LAmNomés saSI♭ber que existeiFAxes ja me DOfa feliç.