T'estimo (Acords)

T'estimo i no tinc por

Acords Acords
Belén Aguilera
belen aguilera como ves no siempre he sido mia
belen aguilera como ves no siempre he sido mia
LA MI RE
LA MI RE

LAT'estimo i no MItinc por
REdel que vindrà després.
LAT'estimo i no hi MIha lloc
REper drames i de més.
LAT'estimo sense MIdir-t'ho
REi dient-t'ho també.
FA#mT'estimo
MIi no hi ha res a REfer.

LAT'estimo quan MIsomrius
REi quan plores també.
LAT'estimo perquè MIescoltes
REi parles quan convé.
LAT'estimo si m'aMIbraces
FA#mi, si estàs lluny, REsé que no passa res
FA#mperquè m'anyores
MIi jo tamREbé,
FA#mperquè m'adores
MIi saps que ho sé. RE

SImI sé que jo no FA#mho he posat gens MIfàcil
SImi encara hi ha FA#mmoments que em senMIto fràgil,
REperò tu no ho LAfas difícil
DO#mi em frenes quan REvaig com un míssil.
SImSé que em caFA#mles, MI
SImem deixes FA#msense baMIles.

FA#mT'estimo quan em REdibuixes les LAales MI
FA#mi fas que voli REmés a prop LAdel cel, MI
FA#mi sembla que mai REhan estat LAtrencades.
MIFas que no vulgui ser FA#mningú més RE MI
i no em recordes a FA#mningú en res. RE MI

LAT'estimo quan et MItrobes
REi quan estàs perdut.
LAT'estimo perquè MItornes
REdel lloc on has vingut.
LAT'estimo perquè, enMIcara que el meu FA#mpassat no és aigua REclara,
FA#mho difumiMInes,
REho tornes fum
FA#mi m'il·lumiMInes
REperquè tu ets llum.

SImI jo no ho poso FA#mfàcil de vegades MI
SImi no soc la FA#mmateixa d'amaMIgades,
REperò tu no ho fas LAdifícil
DO#mi em frenes quan REvaig com un míssil.
SImSé que em FA#mcales. MI

FA#mT'estimo quan em REdibuixes les LAales MI
FA#mi fas que voli REmés a prop LAdel cel, MI
FA#mi sembla que mai REhan estat LAtrencades.
MIFas que no vulgui ser FA#mningú més RE MI
i no em recordes a FA#mningú en res. RE MI

SOL#mT'estimo quan em MIdibuixes les SIales FA#
SOL#mi fas que voli MImés a prop del SIcel, FA#
SOL#mi sembla que mai MIhan estat SItrencades.
FA#Fas que no vulgui ser SOL#mningú més MI FA#
i no em recordes a ningú SOL#men res. MI FA#

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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