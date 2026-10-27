LAT'estimo i no MItinc por REdel que vindrà després. LAT'estimo i no hi MIha lloc REper drames i de més. LAT'estimo sense MIdir-t'ho REi dient-t'ho també. FA#mT'estimo MIi no hi ha res a REfer.
LAT'estimo quan MIsomrius REi quan plores també. LAT'estimo perquè MIescoltes REi parles quan convé. LAT'estimo si m'aMIbraces FA#mi, si estàs lluny, REsé que no passa res FA#mperquè m'anyores MIi jo tamREbé, FA#mperquè m'adores MIi saps que ho sé. RE
SImI sé que jo no FA#mho he posat gens MIfàcil SImi encara hi ha FA#mmoments que em senMIto fràgil, REperò tu no ho LAfas difícil DO#mi em frenes quan REvaig com un míssil. SImSé que em caFA#mles, MI SImem deixes FA#msense baMIles.
FA#mT'estimo quan em REdibuixes les LAales MI FA#mi fas que voli REmés a prop LAdel cel, MI FA#mi sembla que mai REhan estat LAtrencades. MIFas que no vulgui ser FA#mningú més REMI i no em recordes a FA#mningú en res. REMI
LAT'estimo quan et MItrobes REi quan estàs perdut. LAT'estimo perquè MItornes REdel lloc on has vingut. LAT'estimo perquè, enMIcara que el meu FA#mpassat no és aigua REclara, FA#mho difumiMInes, REho tornes fum FA#mi m'il·lumiMInes REperquè tu ets llum.
SImI jo no ho poso FA#mfàcil de vegades MI SImi no soc la FA#mmateixa d'amaMIgades, REperò tu no ho fas LAdifícil DO#mi em frenes quan REvaig com un míssil. SImSé que em FA#mcales. MI
FA#mT'estimo quan em REdibuixes les LAales MI FA#mi fas que voli REmés a prop LAdel cel, MI FA#mi sembla que mai REhan estat LAtrencades. MIFas que no vulgui ser FA#mningú més REMI i no em recordes a FA#mningú en res. REMI
SOL#mT'estimo quan em MIdibuixes les SIales FA# SOL#mi fas que voli MImés a prop del SIcel, FA# SOL#mi sembla que mai MIhan estat SItrencades. FA#Fas que no vulgui ser SOL#mningú més MIFA# i no em recordes a ningú SOL#men res. MIFA#