MITant d'amor, tantes parelles, tant romanticisme respiLArat, DO#mtants romeus, tantes julietes, tantes promeses sense fiSInal. MIVaig tocant de peus a terra, no deixo que el cap vagi embaLAlat. DO#mNo soc teu ni tu ets pas meva. Que potser semblo una propieSItat?
MILADO#mSI
MIEm vas dir que m'estimaves, per sempre i fins l'infiLAnit, DO#mperò he estat comptant les faves i em surt un nombre molt més peSItit. MIQue ets gelós? Un gelat! Que ets fogós? Doncs ara m'he fuLAgat! DO#mPossessiu? Potser nou! Abusiu? Avui SIprou!
Jo t'esLAtimo, t'estimo MItant SIcom la Índia als eleLAfants. Jo t'estimo, t'estimo MItant SIcom les balenes als oLAceans.
I DO#mavui la meva lluita és estimar-me el que sento a cada insLAtant. Quasi MItotes les ferides són regals després d'haver-te-les cuSIrat. I si DO#mploro, cada llàgrima que regui la terra del LAdemà i que MIcreixin alegries i somriures i tornem a comenSIçar.
Jo t'esLAtimo, t'estimo MItant SIcom la Índia als eleLAfants. Jo t'estimo, t'estimo MItant SIcom les balenes als oLAceans. Jo t'estimo, fins l'infiMInit com el Pol SINord als seus pinLAgüins.