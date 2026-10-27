T'estimo bastant (Acords)

Tant d'amor, tantes parelles

Acords Acords
Xiula
xiula dintrissim
xiula dintrissim
MI LA DO#m SI

MITant d'amor, tantes parelles,
tant romanticisme respiLArat,
DO#mtants romeus, tantes julietes,
tantes promeses sense fiSInal.
MIVaig tocant de peus a terra,
no deixo que el cap vagi embaLAlat.
DO#mNo soc teu ni tu ets pas meva.
Que potser semblo una propieSItat?

MI LA DO#m SI

MIEm vas dir que m'estimaves,
per sempre i fins l'infiLAnit,
DO#mperò he estat comptant les faves
i em surt un nombre molt més peSItit.
MIQue ets gelós? Un gelat!
Que ets fogós? Doncs ara m'he fuLAgat!
DO#mPossessiu? Potser nou!
Abusiu? Avui SIprou!

Jo t'esLAtimo, t'estimo MItant
SIcom la Índia als eleLAfants.
Jo t'estimo, t'estimo MItant
SIcom les balenes als oLAceans.

I DO#mavui la meva lluita és estimar-me
el que sento a cada insLAtant.
Quasi MItotes les ferides
són regals després d'haver-te-les cuSIrat.
I si DO#mploro, cada llàgrima
que regui la terra del LAdemà
i que MIcreixin alegries
i somriures i tornem a comenSIçar.

Jo t'esLAtimo, t'estimo MItant
SIcom la Índia als eleLAfants.
Jo t'estimo, t'estimo MItant
SIcom les balenes als oLAceans.
Jo t'estimo, fins l'infiMInit
com el Pol SINord als seus pinLAgüins.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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