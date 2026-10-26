T'estimo molt (Acords)

De colors són els meus somnis

Acords Acords
Lax'n'Busto
lax n busto a l apolo live
lax n busto a l apolo live
Intro: LA FA#m SIm MI
LA FA#m SIm MI LA

De colors són els meus LAsomnis,
tot i que ja m'he lleMIvat,
i la son no ve a FA#mveure'm
quan la lluna s'ha aixeDO#mcat.
Salto i salto sobre els REnúvols,
sembla que pugui voLAlar.
El meu cor fa pampaSImllugues
i no deixa de baMIllar...

Quan posem els peus enLAlaire,
quan posem el cap per MIvall,
quan et crido a la FA#mmuntanya
i l'eco em va contesDO#mtant,
quan et faig amb margaRErides
la polsera de coLAlors,
vull mirar-te als ulls i SImdir-te
que el que sento és aiMIxò.

T'estimo LAmolt,
jo a tu t'estimo FA#mmolt.
Si estàs amb SImmi,
desapareix tot el que és MItrist.
Un dia LAgris el pintes de coFA#mlors.
Fins a la SImlluna i torMInar
t'estimo LAjo.

Els meus ulls són com bomLAbetes
i els meus llavis riuen MIfort.
No puc amagar el que FA#msento
quan em mires tan de DO#mprop.
Ara ja no sé què em REpassa
el cos m'està tremoLAlant.
El meu cor fa pampaSImllugues
i no deixa de baMIllar...

Quan s'uneixen els coLAlors
per fer l'arc de Sant MarMItí,
quan escrius amb el teu FA#mdit
el meu nom en el miDO#mrall,
li dono canya a la REràdio
i escolto aquesta canLAçó.
Vull mirar-te als ulls i SImdir-te
que el que sento és aiMIxò.

T'estimo LAmolt,
jo a tu t'estimo FA#mmolt.
Si estàs amb SImmi,
desapareix tot el que és MItrist.
Un dia LAgris el pintes de coFA#mlors.
Fins a la SImlluna i torMInar
t'estimo LAjo.

LA FA#m SIm MI x2

Maite zaiLAtut,
maite, maite zaiFA#mtut.
Si estàs amb SImmi,
desapareix tot el que és MItrist.
Un dia LAgris el pintes de coFA#mlors.
Fins a la SImlluna i torMInar
t'estimo LAjo.
Maite zaiLAtut,
maite, maite zaiFA#mtut.
Si estàs amb SImmi,
desapareix tot el que és MItrist.
Un dia LAgris el pintes de coFA#mlors.
Fins a la SImlluna i torMInar
t'estimo LAjo.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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