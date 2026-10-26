Intro:
LA FA#m SIm MI LA FA#m SIm MI LA
De colors són els meus
LAsomnis,
tot i que ja m'he lle
MIvat,
i la son no ve a
FA#mveure'm
quan la lluna s'ha aixe
DO#mcat.
Salto i salto sobre els
REnúvols,
sembla que pugui vo
LAlar.
El meu cor fa pampa
SImllugues
i no deixa de ba
MIllar...
Quan posem els peus en
LAlaire,
quan posem el cap per
MIvall,
quan et crido a la
FA#mmuntanya
i l'eco em va contes
DO#mtant,
quan et faig amb marga
RErides
la polsera de co
LAlors,
vull mirar-te als ulls i
SImdir-te
que el que sento és ai
MIxò.
T'estimo
LAmolt,
jo a tu t'estimo
FA#mmolt.
Si estàs amb
SImmi,
desapareix tot el que és
MItrist.
Un dia
LAgris el pintes de co FA#mlors.
Fins a la
SImlluna i tor MInar
t'estimo
LAjo.
Els meus ulls són com bom
LAbetes
i els meus llavis riuen
MIfort.
No puc amagar el que
FA#msento
quan em mires tan de
DO#mprop.
Ara ja no sé què em
REpassa
el cos m'està tremo
LAlant.
El meu cor fa pampa
SImllugues
i no deixa de ba
MIllar...
Quan s'uneixen els co
LAlors
per fer l'arc de Sant Mar
MItí,
quan escrius amb el teu
FA#mdit
el meu nom en el mi
DO#mrall,
li dono canya a la
REràdio
i escolto aquesta can
LAçó.
Vull mirar-te als ulls i
SImdir-te
que el que sento és ai
MIxò.
T'estimo
LAmolt,
jo a tu t'estimo
FA#mmolt.
Si estàs amb
SImmi,
desapareix tot el que és
MItrist.
Un dia
LAgris el pintes de co FA#mlors.
Fins a la
SImlluna i tor MInar
t'estimo
LAjo. LA FA#m SIm MI x2
Maite zai
LAtut,
maite, maite zai
FA#mtut.
Si estàs amb
SImmi,
desapareix tot el que és
MItrist.
Un dia
LAgris el pintes de co FA#mlors.
Fins a la
SImlluna i tor MInar
t'estimo
LAjo.
Maite zai
LAtut,
maite, maite zai
FA#mtut.
Si estàs amb
SImmi,
desapareix tot el que és
MItrist.
Un dia
LAgris el pintes de co FA#mlors.
Fins a la
SImlluna i tor MInar
t'estimo
LAjo.
De colors són els meus
tot i que ja m'he lle
i la son no ve a
quan la lluna s'ha aixe
Salto i salto sobre els
sembla que pugui vo
El meu cor fa pampa
i no deixa de ba
Quan posem els peus en
quan posem el cap per
quan et crido a la
i l'eco em va contes
quan et faig amb marga
la polsera de co
vull mirar-te als ulls i
que el que sento és ai
T'estimo
jo a tu t'estimo
Si estàs amb
desapareix tot el que és
Un dia
Fins a la
t'estimo
Els meus ulls són com bom
i els meus llavis riuen
No puc amagar el que
quan em mires tan de
Ara ja no sé què em
el cos m'està tremo
El meu cor fa pampa
i no deixa de ba
Quan s'uneixen els co
per fer l'arc de Sant Mar
quan escrius amb el teu
el meu nom en el mi
li dono canya a la
i escolto aquesta can
Vull mirar-te als ulls i
que el que sento és ai
T'estimo
jo a tu t'estimo
Si estàs amb
desapareix tot el que és
Un dia
Fins a la
t'estimo
Maite zai
maite, maite zai
Si estàs amb
desapareix tot el que és
Un dia
Fins a la
t'estimo
Maite zai
maite, maite zai
Si estàs amb
desapareix tot el que és
Un dia
Fins a la
t'estimo