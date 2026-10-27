T'he conegut sempre igual (Acords)

Entre els sorolls dels cotxes, del carrer

Acords Acords
Raimon
MI FA#m MI

Entre els sorolls dels cotxes, del FA#mcarrer
i de la gent que atrafegada MIpassa,
he vist molt clar que són molts els FA#mquelluiten
i que, com tu, calladament treMIballen.

T'he coneLAgut sempre igual comaMIra,
els cabells LAblancs, la bondat a la caMIra,
els llavis fins dibuixant un somFA#mriure,
d'amic, company, conscient del peMIrill.

Sense parlar m'has dit: "tot va creiFA#mxent",
lluita d'avui pel demà viu i MIlliure,
que es va forjant aquests dies terriFA#mbles,
temps, aquests temps de tantes ignorànMIcies.

No m'he giLArat mentre serè em creuaMIves,
he sentit LAfort un gran orgull molt MId'home,
no em trobes sol, company, no et trobes FA#msol,
i en som molts més dels que ells volen i diMIuen.

Aquest meu LAcant és teu, l'he volgut MInostre;
aquest meu LAcant és teu, l'he volgut MInostre.
Alerta vius, jo sé que si caiguesFA#mses
tants anys, molts anys, massa anys et demaMInaven.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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