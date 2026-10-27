Entre els sorolls dels cotxes, del
i de la gent que atrafegada
he vist molt clar que són molts els
i que, com tu, calladament tre
T'he cone
els cabells
els llavis fins dibuixant un som
d'amic, company, conscient del pe
Sense parlar m'has dit: "tot va crei
lluita d'avui pel demà viu i
que es va forjant aquests dies terri
temps, aquests temps de tantes ignoràn
No m'he gi
he sentit
no em trobes sol, company, no et trobes
i en som molts més dels que ells volen i di
Aquest meu
aquest meu
Alerta vius, jo sé que si caigues
tants anys, molts anys, massa anys et dema