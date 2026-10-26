LA DO#m RE MI LA DO#m MI
LA SI RE MI
ALAvui per fi, de DO#mnou t'he vist desREprés de tant de MItemps.
Tu LAno m'has vist DO#mentre la gent, jo REm'he fet el disMItret.
De LAsobte el pit se SIm'ha encongit senREse saber perMIquè no t'he gosat dir res.
FA#mSegueixes REfentLAtant de MIgoig
FA#mcom quan rere teuREanava MIboig.
LA→SOLT'he eRE→nyoMI→LA→rat... SOLSé que s'ha acaRE→bat, MI
LA→m'ho vas SOLfer passar faFAtal ... T'he enyoMIrat.
LA DO#m RE MI LA DO#m MI
Jo LAera un briDO#mvall, tu, ja amb vint REanys, em vas treure MIde l'ou.
Tu LAencapritxada i DO#mjo colat, em REvas fer un home MInou.
LADesprés mai més vas SIdir-me res ni et REvas dignar a miMIrar-me; jo et vaig seguir esperant.
FA#mEt va cosREtarLAel maMIteix ser FA#mal meu cosREtat
que dir-me aMIdéu... però ara ja no em sap greu.
LA→SOLT'he eRE→nyoMI→LA→rat... SOLSé que s'ha acaRE→bat, MI
LA→m'ho vas SOLfer passar faFAtal... però ja MIno em fa mal.
Avui LA→t'he SOLvist RE→pasMIsarLA→i SOLno et puc RE→neMIgar
que LA→el cor SOLde nou m'ha salFAtat, t'he enyoMIrat...
FA#m FA LA MI FA#m FA MI
LA→SOLT'he eRE→nyoMI→LA→rat... SOLSé que s'ha acaRE→bat, MI
LA→m'ho vas SOLfer passar faFAtal... però ja MIno em fa mal.
Avui LA→t'he SOLvist RE→pasMIsarLA→i SOLno et puc RE→neMIgar
que LA→el cor SOLde nou m'ha salFAtat, t'he enyoMI→LArat...
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