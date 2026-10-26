  • Catorze /
  • Acords /
  • T'he trobat a faltar ft En Tol Sarmiento (Acords)

T'he trobat a faltar ft En Tol Sarmiento (Acords)

Vull quedar i explicar-nos la vida

Acords Acords
Buhos

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

SI♭m SOL♭ RE♭ LA♭
SI♭m SOL♭ LA♭

Vull queRE♭dar i explicar-nos la LA♭vida
i tenir temps per SOL♭riure i temps per ploRE♭rar.
Escoltar que tens una feLA♭rida
i que encara no SOL♭→saps com LA♭→es curaRE♭rà.

Vull sentir les històries de SOL♭sempre
que et fan tan RE♭feliç quan tornes a exLA♭plicar.
Una SI♭mllàgrima vol
esclaSOL♭→tar. T’he troLA♭→bat a falRE♭tar. LA♭

Si vam poRE♭der escalar aquell LA♭mur,
va ser perquè SOL♭junts ho havíem soRE♭miat.
Ja no em puc imaginar el fuLA♭tur
si no el visc amb SOL♭→tu sempre LA♭→al meu RE♭costat.

Quants cops t’hagués dit que t’esSOL♭timo
i massa veRE♭gades m’ho he emLA♭passat.
Una SI♭mllàgrima vol
esclaSOL♭→tar. T’he troLA♭→bat a falRE♭tar. LA♭

Que si és SOL♭un regal aquesta RE♭vida,
és perLA♭què la visc al teu cosSI♭mtat.
La meva SOL♭ànima avui et soRE♭mia
i és per LA♭què et troba molt a falSI♭mtar.
Que les pors SOL♭que avui ens casRE♭tiguen
ens fan LA♭forts pel que vingui deSI♭mmà.
Una SOL♭llàgrima vol esRE♭clatar.
T’he trobat a LA♭faltar,
t’he trobat a falRE♭tar. LA♭

Quan reRE♭cordo els dies a la LA♭plaça
i ara passo i SOL♭veig que està sol aquell RE♭banc.
Et quedaves sempre a dormir a LA♭casa
i saltàvem el SOL♭→foc la LA♭→nit de Sant RE♭Joan.

Ara se'm fan eterns els SOL♭diumenges
i es fa RE♭fosc després de LA♭dinar.
Una SI♭mllàgrima vol esclaSOL♭→tar.
T’he troLA♭→bat a falRE♭tar. LA♭

Que si és SOL♭un regal aquesta RE♭vida,
és perLA♭què la visc al teu cosSI♭mtat.
La meva SOL♭ànima avui et soRE♭mia
i és per LA♭què et troba molt a falSI♭mtar.
Que les pors SOL♭que avui ens casRE♭tiguen
ens fan LA♭forts pel que vingui deSI♭mmà.
Una SOL♭llàgrima vol esRE♭clatar.
T’he trobat a LA♭faltar,
t’he trobat a falSI♭mtar. SOL♭ RE♭ LA♭

SI♭m SOL♭ LA♭

Que si és SOL♭un regal aquesta RE♭vida,
és perLA♭què la visc al teu cosSI♭mtat.
La meva SOL♭ànima avui et soRE♭mia
i és per LA♭què et troba molt a falSI♭mtar.
Que les pors SOL♭que avui ens casRE♭tiguen
ens fan LA♭forts pel que vingui deSI♭mmà.
Una SOL♭llàgrima vol esRE♭clatar.
T’he trobat a LA♭faltar,
t’he trobat a falRE♭tar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi