La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
SI♭mSOL♭RE♭LA♭ SI♭mSOL♭LA♭
Vull queRE♭dar i explicar-nos la LA♭vida i tenir temps per SOL♭riure i temps per ploRE♭rar. Escoltar que tens una feLA♭rida i que encara no SOL♭→saps com LA♭→es curaRE♭rà.
Vull sentir les històries de SOL♭sempre que et fan tan RE♭feliç quan tornes a exLA♭plicar. Una SI♭mllàgrima vol esclaSOL♭→tar. T’he troLA♭→bat a falRE♭tar. LA♭
Si vam poRE♭der escalar aquell LA♭mur, va ser perquè SOL♭junts ho havíem soRE♭miat. Ja no em puc imaginar el fuLA♭tur si no el visc amb SOL♭→tu sempre LA♭→al meu RE♭costat.
Quants cops t’hagués dit que t’esSOL♭timo i massa veRE♭gades m’ho he emLA♭passat. Una SI♭mllàgrima vol esclaSOL♭→tar. T’he troLA♭→bat a falRE♭tar. LA♭
Que si és SOL♭un regal aquesta RE♭vida, és perLA♭què la visc al teu cosSI♭mtat. La meva SOL♭ànima avui et soRE♭mia i és per LA♭què et troba molt a falSI♭mtar. Que les pors SOL♭que avui ens casRE♭tiguen ens fan LA♭forts pel que vingui deSI♭mmà. Una SOL♭llàgrima vol esRE♭clatar. T’he trobat a LA♭faltar, t’he trobat a falRE♭tar. LA♭
Quan reRE♭cordo els dies a la LA♭plaça i ara passo i SOL♭veig que està sol aquell RE♭banc. Et quedaves sempre a dormir a LA♭casa i saltàvem el SOL♭→foc la LA♭→nit de Sant RE♭Joan.
Ara se'm fan eterns els SOL♭diumenges i es fa RE♭fosc després de LA♭dinar. Una SI♭mllàgrima vol esclaSOL♭→tar. T’he troLA♭→bat a falRE♭tar. LA♭
Que si és SOL♭un regal aquesta RE♭vida, és perLA♭què la visc al teu cosSI♭mtat. La meva SOL♭ànima avui et soRE♭mia i és per LA♭què et troba molt a falSI♭mtar. Que les pors SOL♭que avui ens casRE♭tiguen ens fan LA♭forts pel que vingui deSI♭mmà. Una SOL♭llàgrima vol esRE♭clatar. T’he trobat a LA♭faltar, t’he trobat a falSI♭mtar. SOL♭RE♭LA♭
SI♭mSOL♭LA♭
Que si és SOL♭un regal aquesta RE♭vida, és perLA♭què la visc al teu cosSI♭mtat. La meva SOL♭ànima avui et soRE♭mia i és per LA♭què et troba molt a falSI♭mtar. Que les pors SOL♭que avui ens casRE♭tiguen ens fan LA♭forts pel que vingui deSI♭mmà. Una SOL♭llàgrima vol esRE♭clatar. T’he trobat a LA♭faltar, t’he trobat a falRE♭tar.