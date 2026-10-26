T'hi va la vida (Acords)

Tot l'amor que rebut i que he donat

Acords Acords
Els Catarres
els catarres postals
els catarres postals
Intro: FA#m MI SI7

FA#mTot l'amor que he reMIbut i que he donat
que he perSI7dut i que he trobat ha arribat sense avisar.

FA#mTots els mots troben MIgrans significats:
n'hi ha que SI7es claven com punyals, d'altres curen tots els mals.

CaFA#mda segon que passa ja no MItornarà
SImamb la sensació de fer FA#msempre tard,
buscant les pessigolles del priMImer petó,
busSImcant aquell moment en què s'aFA#mtura el món de DO#7cop.

REAi! Amor, LAque t'hi va MIla vida,
REque t'hi va LAla viMIda, amor
REi mai LAno MIés tard.
REOoh! LANo, mai no MIés tard.

FA#m MI SI7

FA#mLa buidor que neix MIde les nostres pors
ha fet poSI7sar de genolls al més feble i al més fort.

FA#mPerò els dictats arMIbitraris de l'atzar
mai seran SI7tan importants pels que tenen voluntat.

CaFA#mda segon que passa ja no MItornarà
SImamb la sensació de fer FA#msempre tard,
buscant les pessigolles del priMImer petó,
busSImcant aquell moment en què s'aFA#mtura el món de DO#7cop.

REAi! Amor, LAque t'hi va MIla vida,
REque t'hi va LAla viMIda, amor
REi mai LAno MIés tard.
REOoh! LANo, mai no MIés tard.

FA#m MI SIm LA x2

FA#mN'hi ha que s'arronsen al MIprimer pas,
SImn'hi ha que es rendeixen masLAsa aviat,
FA#mn'hi ha de tossuts que no clauMIdicaran,
SImn'hi ha que lluitaran fins LAal final,
FA#mn'hi ha d'explosius, n'hi ha d'apasMIsionats,
SImn'hi ha d'indiferents amb LAel cor de glaç,
FA#mn'hi ha de valents i n'hi ha MIde covards,
però només tu pots decidir quina és la teva gran veriDO#7tat.

REAi! Amor, LAque t'hi va MIla vida,
REque t'hi va LAla viMIda, amor
REi mai LAno MIés tard.
REOoh! LANo, mai no MIés tard.
REAi! Amor, LAque t'hi va MIla vida,
REque t'hi va LAla viMIda, amor
REi mai LAno MIés tard.
REOoh! LANo, mai no MIés tard.
REAi! Amor, LAque t'hi va MIla vida,
REque t'hi va LAla viMIda, amor
REi mai LAno MIés tard.
REOoh! LANo, mai no MIés tard.
REAi! Amor, LAque t'hi va MIla vida,
REque t'hi va LAla viMIda, amor
REi mai LAno MIés tard.
REOoh! LANo, mai no MIés tard.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi