Intro:
FA#m MI SI7 FA#mTot l'amor que he re MIbut i que he donat
que he per
SI7dut i que he trobat ha arribat sense avisar. FA#mTots els mots troben MIgrans significats:
n'hi ha que
SI7es claven com punyals, d'altres curen tots els mals.
Ca
FA#mda segon que passa ja no MItornarà SImamb la sensació de fer FA#msempre tard,
buscant les pessigolles del pri
MImer petó,
bus
SImcant aquell moment en què s'a FA#mtura el món de DO#7cop. REAi! Amor, LAque t'hi va MIla vida, REque t'hi va LAla vi MIda, amor REi mai LAno MIés tard. REOoh! LANo, mai no MIés tard. FA#m MI SI7 FA#mLa buidor que neix MIde les nostres pors
ha fet po
SI7sar de genolls al més feble i al més fort. FA#mPerò els dictats ar MIbitraris de l'atzar
mai seran
SI7tan importants pels que tenen voluntat.
Ca
FA#mda segon que passa ja no MItornarà SImamb la sensació de fer FA#msempre tard,
buscant les pessigolles del pri
MImer petó,
bus
SImcant aquell moment en què s'a FA#mtura el món de DO#7cop. REAi! Amor, LAque t'hi va MIla vida, REque t'hi va LAla vi MIda, amor REi mai LAno MIés tard. REOoh! LANo, mai no MIés tard. FA#m MI SIm LA x2 FA#mN'hi ha que s'arronsen al MIprimer pas, SImn'hi ha que es rendeixen mas LAsa aviat, FA#mn'hi ha de tossuts que no clau MIdicaran, SImn'hi ha que lluitaran fins LAal final, FA#mn'hi ha d'explosius, n'hi ha d'apas MIsionats, SImn'hi ha d'indiferents amb LAel cor de glaç, FA#mn'hi ha de valents i n'hi ha MIde covards,
però només tu pots decidir quina és la teva gran veri
DO#7tat. REAi! Amor, LAque t'hi va MIla vida, REque t'hi va LAla vi MIda, amor REi mai LAno MIés tard. REOoh! LANo, mai no MIés tard. REAi! Amor, LAque t'hi va MIla vida, REque t'hi va LAla vi MIda, amor REi mai LAno MIés tard. REOoh! LANo, mai no MIés tard. REAi! Amor, LAque t'hi va MIla vida, REque t'hi va LAla vi MIda, amor REi mai LAno MIés tard. REOoh! LANo, mai no MIés tard. REAi! Amor, LAque t'hi va MIla vida, REque t'hi va LAla vi MIda, amor REi mai LAno MIés tard. REOoh! LANo, mai no MIés tard.
que he per
n'hi ha que
Ca
buscant les pessigolles del pri
bus
ha fet po
mai seran
Ca
buscant les pessigolles del pri
bus
però només tu pots decidir quina és la teva gran veri