DODiu que fa uns dies que MImsurt ell sol a camiLAmnar i DOdiu que ho deixa tot a MImcasa, no sap quan tornaLAmrà, i FAdiu que així sent els raSOLcons, que nota les DOolors de DO/SIla seva ciuFAmaj7tat, i FAdiu que si ho poguessis SOLveure, t'hi voldries queDOdar (t'hi voldries quedar).
DOFa la ruta habiMImtual, del seu pis al merLAmcat. DOEll va fent sense cap MImpressa, li agrada anar miLAmrant els FAulls de tota aquella SOLgent que tants cops s'han creDOuat i DO/SIpotser saluFAmaj7dat, i FAdiu que si ho poguessis SOLveure, t'hi voldries queDOdar.
I entre el siFAadd9lenci i el batec de la ciuSOLtat, el sol el DOtroba, ninDO/SIgú l'està espeFAmaj7rant, i entre les FAadd9places i els carrers que va SOLpassant, res no el preoDOcupa i DO/SIsegueix camiFAmaj7nant, FAmadd9i segueix camiDOnant.
DODiu que dins d'aquell merMImcat li venen tants reLAmcords, DOdiu que ha vist passar la MImvida entre els aparaLAmdors i FAdiu que sap que allà és feSOLliç, que no li cal res DOmés i que DO/SIamb això en té FAmaj7prou, i FAdiu que allà sempre ha senSOLtit que li somriu la DOsort. DO7
I entre el siFAadd9lenci i el batec de la ciuSOLtat, el sol el DOtroba, ninDO/SIgú l'està espeFAmaj7rant, i entre les FAadd9places i els carrers que va SOLpassant, res no el preoDOcupa i DO/SIsegueix camiFAmaj7nant, FAmadd9i segueix camiDOnant.
DOMImLAmFAmaj7
I DOaquell nus es va desfent mentre MImell camina entre la gent, la LAmgent que va, la gent que ve, la FAmaj7gent que mai sabrà qui és. I DOaquell nus es va desfent mentre MImell camina entre la gent, la LAmgent que va, la gent que ve, la FAmaj7gent que mai sabrà qui és. I DOaquell nus es va desfent mentre MImell camina entre la gent, la LAmgent que va, la gent que ve, la FAmaj7gent que mai sabrà qui és. I DOaquell nus es va desfent mentre MImell camina entre la gent, la LAmgent que va, la gent que ve, la FAmaj7gent que mai sabrà qui FAadd9és.
Diu que pasFAmaj7seja amb el batec de la ciuSOL7tat, ningú l'esDOpera, SOL/SIFAmaj7 ningú l'esDOpera SOL/SI→FAsus2i ell segueix caminant.