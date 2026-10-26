La MI♭xafogor asfixiant, l'aMI♭gost a la ciutat. Des del LA♭búnquer Barna sembla una gaSI♭làxia, i MI♭no és casualitat que MI♭ens quedem sols al final, perLA♭què les nits d'estiu ens passa SI♭sempre.
No em proSOLmmetis merdes LA♭que no pots comMI♭plir, SI♭ perquè SOLmsaps que me les LA♭crec i soc caMI♭paç de fer-te SI♭cas.
MI♭Nits d'eufòria per l'amor malalt i SI♭taquicàrdies de regal. DOmT'estimo, però t'oLA♭dio. MI♭El meu cor tirat sobre l'asfalt i SI♭endorfines com punyals. T'oDOmdio, però t'esLA♭timo SOL a parts iDOmguals.
DOmSI♭LA♭SI♭ x2
SaMI♭bem que ens farem mal, peMI♭rò ningú vol renunciar. JugaLA♭rem amb foc fins que s'encengui el SI♭dia. Quan MI♭tornem al món real, somMI♭riuré amb el cor trencat, un LA♭adéu davant del banc que ens ha vist SI♭créixer.
Pots ser SOLmtan odiosaLA♭ment desespeMI♭rant, SI♭ però SOLmt'assembles masLA♭sa a alMI♭gú SI♭ que SOLmhe esLA♭tat busMI♭cant SI♭ tots SOLmaLA♭quests MI♭anys. SI♭
MI♭Nits d'eufòria per l'amor malalt i SI♭taquicàrdies de regal. DOmT'estimo, però t'oLA♭dio. MI♭El meu cor tirat sobre l'asfalt i SI♭endorfines com punyals. T'oDOmdio, però t'esLA♭timo SOL a parts iDOmguals.
DOmSI♭LA♭SI♭ x2
No em proSOLmmetis merdes LA♭que no pots comMI♭plir, SI♭ perquè SOLmsaps que me les LA♭crec i soc caMI♭paç de fer-te SI♭cas.
MI♭Nits d'eufòria per l'amor malalt i SI♭taquicàrdies de regal. DOmT'estimo, però t'oLA♭dio. MI♭El meu cor tirat sobre l'asfalt i SI♭endorfines com punyals. T'oDOmdio, però t'esLA♭timo SOL a parts iDOmguals.