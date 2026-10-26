T'odio (Acords)

La xafogor asfixiant

Acords Acords
Els Catarres
els catarres diamants
els catarres diamants
DOm SI♭ LA♭ SI♭ x2

La MI♭xafogor asfixiant,
l'aMI♭gost a la ciutat.
Des del LA♭búnquer Barna
sembla una gaSI♭làxia,
i MI♭no és casualitat
que MI♭ens quedem sols al final,
perLA♭què les nits d'estiu
ens passa SI♭sempre.

No em proSOLmmetis merdes
LA♭que no pots comMI♭plir, SI♭
perquè SOLmsaps que me les LA♭crec
i soc caMI♭paç de fer-te SI♭cas.

MI♭Nits d'eufòria per l'amor malalt
i SI♭taquicàrdies de regal.
DOmT'estimo, però t'oLA♭dio.
MI♭El meu cor tirat sobre l'asfalt
i SI♭endorfines com punyals.
T'oDOmdio, però t'esLA♭timo SOL
a parts iDOmguals.

DOm SI♭ LA♭ SI♭ x2

SaMI♭bem que ens farem mal,
peMI♭rò ningú vol renunciar.
JugaLA♭rem amb foc fins que
s'encengui el SI♭dia.
Quan MI♭tornem al món real,
somMI♭riuré amb el cor trencat,
un LA♭adéu davant del banc
que ens ha vist SI♭créixer.

Pots ser SOLmtan odiosaLA♭ment desespeMI♭rant, SI♭
però SOLmt'assembles masLA♭sa a alMI♭SI♭
que SOLmhe esLA♭tat busMI♭cant SI♭
tots SOLmaLA♭quests MI♭anys. SI♭

MI♭Nits d'eufòria per l'amor malalt
i SI♭taquicàrdies de regal.
DOmT'estimo, però t'oLA♭dio.
MI♭El meu cor tirat sobre l'asfalt
i SI♭endorfines com punyals.
T'oDOmdio, però t'esLA♭timo SOL
a parts iDOmguals.

DOm SI♭ LA♭ SI♭ x2

No em proSOLmmetis merdes
LA♭que no pots comMI♭plir, SI♭
perquè SOLmsaps que me les LA♭crec
i soc caMI♭paç de fer-te SI♭cas.

MI♭Nits d'eufòria per l'amor malalt
i SI♭taquicàrdies de regal.
DOmT'estimo, però t'oLA♭dio.
MI♭El meu cor tirat sobre l'asfalt
i SI♭endorfines com punyals.
T'oDOmdio, però t'esLA♭timo SOL
a parts iDOmguals.

DOm SI♭ LA♭ SI♭ x4

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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