També sóc jo (Acords)

Si mai em veus tornant a peu

Acords Acords
Joan Dausà
joan dausa on seras dema
joan dausa on seras dema
Si mai em FAveus tornant a DOpeu
i no et coLAmnec, reMImcull-me.
Si mai em FAveus deixant sorDOtir
tot el veLAmrí, perMImdona'm.

També soc FAjo.
El mateix que quan la DOsort
se t'escapa per ben SOLpoc,
et fa riure un altre DO→DO7cop.
També soc FAjo.
Ple de llum i de fosDOcor,
tan minúscul que faig SOLpor.
També soc DOjo.

FA DO LAm MIm

Si mai em FAveus inflant el DOpit
parlant de LAmmi, aMImtura'm.
Si mai em FAveus cridar conDOfós
cremant-ho LAmtot, aMImbraça'm.

També soc FAjo.
El mateix que quan la DOsort
se t'escapa per ben SOLpoc,
et fa riure un altre DO→DO7cop.
També soc FAjo.
Ple de llum i de fosDOcor,
tan minúscul que faig SOLpor.
També soc DOjo.
També soc FAjo.
El mateix que quan la DOsort
se t'escapa per ben SOLpoc,
et fa riure un altre DO→DO7cop.
També soc FAjo.
Ple de llum i de fosDOcor,
tan minúscul que faig SOLpor.
També soc DOjo.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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