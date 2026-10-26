Si mai em
FAveus tornant a DOpeu
i no et co
LAmnec, re MImcull-me.
Si mai em
FAveus deixant sor DOtir
tot el ve
LAmrí, per MImdona'm.
També soc
FAjo.
El mateix que quan la
DOsort
se t'escapa per ben
SOLpoc,
et fa riure un altre
DO→ DO7cop.
També soc
FAjo.
Ple de llum i de fos
DOcor,
tan minúscul que faig
SOLpor.
També soc
DOjo. FA DO LAm MIm
Si mai em
FAveus inflant el DOpit
parlant de
LAmmi, a MImtura'm.
Si mai em
FAveus cridar con DOfós
cremant-ho
LAmtot, a MImbraça'm.
També soc
FAjo.
El mateix que quan la
DOsort
se t'escapa per ben
SOLpoc,
et fa riure un altre
DO→ DO7cop.
També soc
FAjo.
Ple de llum i de fos
DOcor,
tan minúscul que faig
SOLpor.
També soc
DOjo.
També soc
FAjo.
El mateix que quan la
DOsort
se t'escapa per ben
SOLpoc,
et fa riure un altre
DO→ DO7cop.
També soc
FAjo.
Ple de llum i de fos
DOcor,
tan minúscul que faig
SOLpor.
També soc
DOjo.
i no et co
Si mai em
tot el ve
També soc
El mateix que quan la
se t'escapa per ben
et fa riure un altre
També soc
Ple de llum i de fos
tan minúscul que faig
També soc
Si mai em
parlant de
Si mai em
cremant-ho
També soc
El mateix que quan la
se t'escapa per ben
et fa riure un altre
També soc
Ple de llum i de fos
tan minúscul que faig
També soc
També soc
El mateix que quan la
se t'escapa per ben
et fa riure un altre
També soc
Ple de llum i de fos
tan minúscul que faig
També soc