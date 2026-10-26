SI5Arribes i te’n LAvas, ho has vist a la primera. MINo t’agrada i ja està, i fas un pas enrere. SI5A tu et sembla LAtan lleig, però ningú no reacciona. MIHo troben tan normal, com si fossin de goma!
REDe tan educats i LAtan amables, MIhem deixat passar a la cua els altres.
SI5T’ho mires, no LAho entens; es queixen, però ja marxen. MISe’n van al primer bar a fer un parell de canyes. SI5No hi ha enfronLAtaments, marejen i divaguen. MINo es volen complicar i n’hi ha que mai no baden.
REQuan volem guaLAnyar, ensenyem les cartes. MINo hi ha mala llet i sempre ens guanyen.
SI5Són els arbres o LAel bosc, o és falta de caràcter, MIo és que ens han educat per totes dues bandes. SI5No hi ha més arLAguments: s’ha de tenir caràcter, MIlluitar pel que tu vols o almenys posicionar-te.
REAquesta cançó va LAper vosaltres: MItímids i educats, però amb caràcter. RESi voleu guaLAnyar, amagueu les cartes, MIo juguem tots net o tots fem trampes!