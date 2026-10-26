Tan amables (Acords)

Arribes i te’n vas, ho has vist a la primera

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MI SI5 LA MI SI5 LA MI

SI5Arribes i te’n LAvas, ho has vist a la primera.
MINo t’agrada i ja està, i fas un pas enrere.
SI5A tu et sembla LAtan lleig, però ningú no reacciona.
MIHo troben tan normal, com si fossin de goma!

REDe tan educats i LAtan amables,
MIhem deixat passar a la cua els altres.

SI5T’ho mires, no LAho entens; es queixen, però ja marxen.
MISe’n van al primer bar a fer un parell de canyes.
SI5No hi ha enfronLAtaments, marejen i divaguen.
MINo es volen complicar i n’hi ha que mai no baden.

REQuan volem guaLAnyar, ensenyem les cartes.
MINo hi ha mala llet i sempre ens guanyen.

SI5Són els arbres o LAel bosc, o és falta de caràcter,
MIo és que ens han educat per totes dues bandes.
SI5No hi ha més arLAguments: s’ha de tenir caràcter,
MIlluitar pel que tu vols o almenys posicionar-te.

REAquesta cançó va LAper vosaltres:
MItímids i educats, però amb caràcter.
RESi voleu guaLAnyar, amagueu les cartes,
MIo juguem tots net o tots fem trampes!

SI5 LA MI SI5 LA MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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