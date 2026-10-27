RE REsus4 RE REsus2
RETinc els ulls desperts
REque em permeten veure,
REtinc ganes de ser,
REtinc ganes de perdre’m,
MIm7un germà que hi és,
REun sostre que és casa
LAper si arriba el fred,
REamics que m’abracen.
RESota aquest cel clar
REhi ha una carretera,
REun cotxe llogat,
REpeus a la guantera.
MIm7No puc fer tan gran
REtot el que m’esvera.
LAPuc canviar de marxa, però
REjo soc la primera.
MIm7Ens enamorem de nosaltres
LAenamorant-nos dels altres.
MIm7De tant buscar i poc trobar-me,
MIm7
LAperdo el nord del que em fa falta,
MIm7però…
RETinc tan clar
que m’equivocaré que ho MIm7faig igual.
No puc permetre'm només SOLun.
Potser, potser, potser, LApotser,
potser aquest cop no em fa tant REmal.
Tan SOLclar
que m’equivocaré que ho MIm7faig igual.
No puc permetre'm només SOLun.
Potser, potser, potser, LApotser,
potser aquest cop no em fa tant REmal.
MIm7 SOL LA
REAbraço el que soc
REmentre busco el que vull ser.
DOHi haurà molts dies
REen què no m’aguantaré.
MIm7Ja hi he sigut, ja ho he fet,
LAvaig fent gran el camí estret.
MIm7Ens enamorem de nosaltres
LAenamorant-nos dels altres.
MIm7De tant buscar i poc trobar-me,
MIm7
LAperdo el nord del que em fa falta,
MIm7però…
RETinc tan clar
que m’equivocaré que ho MIm7faig igual.
No puc permetre'm només SOLun.
Potser, potser, potser, LApotser,
potser aquest cop no em fa tant REmal.
Tan SOLclar
que m’equivocaré que ho MIm7faig igual.
No puc permetre'm només SOLun.
Potser, potser, potser, LApotser,
potser aquest cop no em fa tant REmal.
RENeixen i s'escapen coses
MIm7cada cop que esculls un nou camí.
SOLNeixen i s'escapen coses
LAcada cop que esculls un nou camí.
RENeixen i s'escapen coses
MIm7cada cop que esculls un nou camí.
SOLNeixen i s'escapen coses
LAcada cop que esculls un nou camí.
RENeixen i s'escapen coses
MImcada cop que esculls un nou camí.
SOLNeixen i s'escapen coses
LAcada cop que esculls un nou camí.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.