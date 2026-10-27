Tan lluny tan a prop (Acords)

És la llum de quarts de nou

Acords Acords
Paunezz

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu sis semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

SOL#mÉs la llum de DO#quarts de nou
FA#i els llençols RE#molor d’estiu.
SOL#mEl veïnat quan totDO#hom dorm
FA#i els teus peus RE#mfreds a la nit.

Ha SOL#mpicat el dubte a DO#la finestra,
FA#però no l’he deiRE#mxat entrar.
Ja fa SOL#mtemps que potser ho DO#intueixes,
FA#però no t’ho saRE#mbré explicar.

Tan SOL#mlluny,
DO#tan a FA#prop. RE#m
Tan SOL#mlluny,
DO#tan a FA#prop. RE#m

SOL#mEls diumenges a DO#la tarda,
FA#que ens desperti RE#mun altre cop,
SOL#ma la ciutat de les caDO#banyes
FA#fèiem sosRE#mtres amb llençols.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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