SOL MIm DO RE SOL MIm DO RE SOL MIm DO RE
SOLTan MImsol, DOtaREcant aSOLquest llenMImçolDOa REla meSOLmòria MImd'algú DOsense REcara.
SOLTan MImsol, DOparRElant amb SOLqualseMImvolDOque esREtà fent SOLtemps esMImperant DOalgú REaltre.
SImTan sol com l'aMImdéu a l'estaLAmció, callat mentre REella marxa.
SImTan sol al cosMImtat d'un cos que LAmvol quelcom que REse m'escapa.
SOLTan MImsol, DOcanREsat i SOLple d'alMImcohol,DOmiRErant aSOLmics que MImpoc a DOpoc s'esREpatllen.
SOLTan MImsol, DOcom REsi SOLfallés un MImgolDOperREdent per SOLdos a MImu al miDOnut noREranta.
SImTan sol com un MImvell segut al LAmparc, observant REla canalla.
SImTan sol com un MImdia de NaLAmdal, pensant en REels que falten.
SOL MIm DO RE x4
SImTan sol com un MImvell segut al LAmparc, observant REla canalla.
SImTan sol com un MImdia de NaLAmdal, pensant en REels que falten.
SOLNa, MImna, DOna,REna...
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