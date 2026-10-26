i diga'm si
el mateix quadre que
Com ballen els co
I ara són un de
Algun pin
va creure molt mi
fer els marges de
I salta al
si el veus tan blau com
I deixa que els tau
et parlin de l'a
Que després parlaré
dels llops enmig del
i d'un nen que no té
un nen que no té
i respira poc a
I respira poc a
Per tocar el
no et cal moure't del
Agafa't a un o
que emprengui avui el
I parla'm de la
i el cos que no és el
I parla'm de la
d'aquells explora
I, ja tor
pareu al meu ter
que en uns se
arreglarem el
Que pugin els
que és festa ma
I algú canta de
I el blanc torna al seu
I respira poc a
I respira poc a
I respira poc a
I respira poc a