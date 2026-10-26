Tanca els ulls (Acords)

Tanca els ulls

Acords Acords
Joan Dausà
joan dausa ara som gegants
joan dausa ara som gegants
RETanca els ulls
i diga'm si LAveus
el mateix quadre que REjo.
Com ballen els coSOLlors!

I ara són un de SOLsol.
Algun pinLAtor
va creure molt miREllor
fer els marges de LAgraons.

I salta al REmar
si el veus tan blau com LAjo.
I deixa que els tauRErons
et parlin de l'aSOLmor.

Que després parlaré SOLjo
dels llops enmig del LAbosc,
i d'un nen que no té SOLpor,
un nen que no té LApor
i respira poc a RE→LApoc.RE→SOL
I respira poc a RE→LApoc.RE→SOL

Per tocar el REsol
no et cal moure't del LAlloc.
Agafa't a un oREcell
que emprengui avui el SOLvol.

I parla'm de la SOLllum
i el cos que no és el LAcos.
I parla'm de la SOLvida
d'aquells exploraLAdors.

I, ja torREnant,
pareu al meu terLArat,
que en uns seREgons
arreglarem el SOLmón.

Que pugin els SOLveïns,
que és festa maLAjor!
I algú canta de SOLfons.
I el blanc torna al seu LAlloc.
I respira poc a RE→LApoc.RE→SOL
I respira poc a RE→LApoc.RE→SOL
I respira poc a RE→LApoc.RE→SOL
I respira poc a RE→LApoc.RE→SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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