DOPlou entre tu i els FAaltres. Sé bé què SOLsents, posat dins la mateixa DOguerra: LAmtothom busca un trosset de FAterra SOLi casa nostra és un DOtros de temps. Sé bé què FA→SOLsents.
DOEh! MImSi la nit t'esFApanta, vine DOaquí: tinc un SOLcirc de canFAçons fins a DOl'alSOLba. DOEh! MImQuan et ploFAgui a dins, vine a DOcasa, tanca els SOLulls si no FAveus el caDOmí. SOL
DOLes MImesFAtreDOlles SOLsón FAfars a l'horitzó. DOJo MImsemFApre DOles SOLhe FAvist en els teus ulls. DODuus MIma FAdins, DOinSOLquiFAeta i viva, DOla MImcriFAda DOdels SOLesFAculls DOd'uMImna FAterDOra SOLlluFAnyana, DOsomMImnis FAenDOllà. SOLFA
DOQuan SOLla nit, DOnues MImi pleFAnes de DOcançons, vinSOLguin DOa busMImcar-te FAdes DOdel mar les SOLsiDOrenes MImdel FAviDOatge, no SOLho DOdubtis MImi emFAprèn DOel vol. ASOLquí tens DOel meu MImdeFAsig: caDOmina!
SOLCaFAmiDOna SOLlluny, caFAmina com qui vol saber-DOho SOLtot, caFAmina fins a trencar-te, caDOmiSOLna.
DOEh! MImSi la nit t'esFApanta, vine DOaquí: tinc un SOLcirc de canFAçons fins a DOl'alSOLba. DOEh! MImQuan et ploFAgui a dins, vine a DOcasa, tanca els SOLulls si no FAveus el caDOmí. SOL
DOQue quan MImsiguis lluny, FAuna DOcançó et SOLtorni FAa casa, DOque quan s'eMImnamorin de tu, FAno pretenDOguin tenir-te, SOLnomés aFAcompanyar-te, DOque la MImvida no siFAgui només DOun llit aSOLmable, un FApasseig dolç.
DOQue SOLles DOcoMImses FAque DOesSOLpeFAres DOno SOLsiguin com esperes quan les visquis, DOque SOLtinDOguis MIml'aFAleDOgriSOLa FAdels DOdiSOLes clars, DOque SOLals DOmaMImtins FAet DOdesSOLperFAtin DOsenSOLse precipicis, DOque SOLesDOtiMImmis FAmolt DOalSOLgú FAsenDOse SOLque el necessitis, DOi SOLno deiDOxis MImque les FAfeDOriSOLdes s'enFAduDOreixin SOLal cor, que no reposin al pou de l'ànima.