La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
MI♭ LA♭ SI♭ FAm LA♭ DOm SI♭
MI♭Vine amb mi, veuLA♭ràs que SI♭sí,
que aFAmvui ja LA♭no tinDOmdràs SI♭por.
MI♭Surt del llit on LA♭tot es SI♭veu
peFAmtit, peLA♭tit i en DOmfosSI♭cor.
LA♭Sent les olors del DOmque
LA♭no coneixes, però MI♭→que et farà SI♭bé.
LA♭Tanca els ulls, que ara DOmno
LA♭serveixen de SI♭res.
MI♭Dins endins d’aLA♭quell jarSI♭dí
on FAmno fa LA♭molt vas DOmjurar al SI♭món
MI♭que un matí enLA♭tendríSI♭em
per FAmfi que ets LA♭un ser DOmdiSI♭ví.
LA♭Però fa molt temps que DOmno,
LA♭les promeses del MI♭→déu redempSI♭tor
LA♭no et mostren res DOmmés
LA♭que a tu maSI♭teix.
MI♭ LA♭ SI♭ FAm LA♭ DOm SI♭ x2
LA♭ DOm LA♭ MI♭→ SI♭
LA♭ DOm LA♭ SI♭
MI♭Vine amb mi, veuLA♭ràs que SI♭sí,
que aFAmvui ja LA♭no tinDOmdràs SI♭por.
MI♭Tu ets petit, boLA♭nic, boSI♭nic
i FAmno et cal, LA♭no, salDOmvar el SI♭món.
MI♭ LA♭ SI♭ FAm LA♭ DOm SI♭
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.