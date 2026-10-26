Tant de bo (Acords)

Tant de bo sigui llarg el viatge

Acords Acords
Txarango
Tant de FAbo sigui llarg el viDOatge,
tant de LA#bo que l'equipatge a cada FA→passa pesi DOmenys,
tant de REmbo, quan tornis a DOcasa,
no t'aLA#trapi la llàgrima als FA→ulls, passis DOfull.
Tant de FAbo la mentida no DOvagi mai vestida
i que et LA#porti el vent. Quan vingui el FA→llop, tant de DObo que
la FApor no s'abraci a la DOpena. Oh! No, LA#no! LA

LA#→ FA→ DO→ REm LA#→ FA→ DO x2

Tant de FAbo ens sedueixi el paiDOsatge,
tant de LA#bo que els fantasmes ja no FA→mirin sota el DOllit,
que la nit no REmt'apagui l'espelma, que es fongui el DOneguit,
tant de LA#bo et donin fil i no et taFA→llin les aDOles,
caure FAsobre vellut, però no DOet donis per vençut,
tant de bo un dia el FA→nord sigui DOsud. Oh!
REmQue t'envolti la DOgent de mirada transpaLA#rent. LA

LA#→ FA→ DO→ REm LA#→ FA→ DO x2

Tant de FAbo sigui llarg el viDOatge,
tant de LA#bo que mil paraules valguin FA→més que una iDOmatge,
tant de REmbo acabi en taules la parDOtida,
que la LA#vida fos més innoFA→cent, un joc de DOnens,
tant de FAbo passi un tren cada DOdia,
que la LA#fi del món no tinFA→gui final de DOdia,
i tant de REmbo quedi pres qui empreDOsona,
que coLA#neguis la felicitat FA→en perDOsona.

Tant de FAbo dos i dos sumin DOquatre,
tant de LA#bo que ara la màgia no siFA→gui cosa de DOtres,
tant de REmbo que la sang fos gerDOmana
i LA#no l'arma dels impoFA→tents, que caiguin DOpanys,
tant de FAbo s'obrin totes les DOportes,
que es REmllevin amb un benvinFA→guts. Tant de DObo
que la FAvida no fos baDOtalla
i que et LA#tregui a ballar quan LAballa.

LA#→FA→DO→REm→LA#→FA→DOSaltimbanqui!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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