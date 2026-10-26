Tant de
FAbo sigui llarg el vi DOatge,
tant de
LA#bo que l'equipatge a cada FA→passa pesi DOmenys,
tant de
REmbo, quan tornis a DOcasa,
no t'a
LA#trapi la llàgrima als FA→ulls, passis DOfull.
Tant de
FAbo la mentida no DOvagi mai vestida
i que et
LA#porti el vent. Quan vingui el FA→llop, tant de DObo que
la
FApor no s'abraci a la DOpena. Oh! No, LA#no! LA LA#→ FA→ DO→ REm LA#→ FA→ DO x2
Tant de
FAbo ens sedueixi el pai DOsatge,
tant de
LA#bo que els fantasmes ja no FA→mirin sota el DOllit,
que la nit no
REmt'apagui l'espelma, que es fongui el DOneguit,
tant de
LA#bo et donin fil i no et ta FA→llin les a DOles,
caure
FAsobre vellut, però no DOet donis per vençut,
tant de bo un dia el
FA→nord sigui DOsud. Oh! REmQue t'envolti la DOgent de mirada transpa LA#rent. LA LA#→ FA→ DO→ REm LA#→ FA→ DO x2
Tant de
FAbo sigui llarg el vi DOatge,
tant de
LA#bo que mil paraules valguin FA→més que una i DOmatge,
tant de
REmbo acabi en taules la par DOtida,
que la
LA#vida fos més inno FA→cent, un joc de DOnens,
tant de
FAbo passi un tren cada DOdia,
que la
LA#fi del món no tin FA→gui final de DOdia,
i tant de
REmbo quedi pres qui empre DOsona,
que co
LA#neguis la felicitat FA→en per DOsona.
Tant de
FAbo dos i dos sumin DOquatre,
tant de
LA#bo que ara la màgia no si FA→gui cosa de DOtres,
tant de
REmbo que la sang fos ger DOmana
i
LA#no l'arma dels impo FA→tents, que caiguin DOpanys,
tant de
FAbo s'obrin totes les DOportes,
que es
REmllevin amb un benvin FA→guts. Tant de DObo
que la
FAvida no fos ba DOtalla
i que et
LA#tregui a ballar quan LAballa. LA#→ FA→ DO→ REm→ LA#→ FA→ DOSaltimbanqui!
tant de
tant de
no t'a
Tant de
i que et
la
Tant de
tant de
que la nit no
tant de
caure
tant de bo un dia el
Tant de
tant de
tant de
que la
tant de
que la
i tant de
que co
Tant de
tant de
tant de
i
tant de
que es
que la
i que et