La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
SI♭Tant de bo que m’esperis a SOLmEscorial, amb una birra MI♭freda a la mà i amb ganes FAde caminar. SI♭Tant de bo que em recullis SOLmaquest matí i promeMI♭tis que tens tot el diFAa per mi.
SI♭Tant de bo que tu fosSOLmsis com jo i veiessis MI♭la vida més dolça i menys FApodrida. SI♭Tant de bo que jo fos SOLmmés com tu i conegués la viMI♭da d’aprop, perquè portes anys escriFAvint-li cançons.
SI♭Papara papara SOLmpapara papara pa MI♭pa papara papaFAraa.
SI♭Canta, que la vida ho SOLmdemana. La veritat, m’és iMI♭gual el destí, el que vull és que FAcaminis amb mi. SI♭Canta, que la vida ho SOLmdemana. La veritat, m’és iMI♭gual el destí, el que vull és que FAcaminis amb mi.
SI♭Tant de bo que ens haSOLmguéssim trobat abans i que no fos MI♭tan complicat. Que la FAvida no ens donés tantes voltes.
SI♭Tant de bo algun diSOLma entenguis que jo el que sento per tu és de MI♭debò, que no és cap joc. Que FAno és cap joc.
SI♭Papara papara SOLmpapara papara pa MI♭pa papara papaFAraa.
SI♭Canta, que la vida ho SOLmdemana. La veritat, m’és iMI♭gual el destí, el que vull és que FAcaminis amb mi. SI♭Canta, que la vida ho SOLmdemana. La veritat, m’és iMI♭gual el destí, el que vull és que FAcaminis amb mi.
SI♭Caminant trobaSOLmrem un camí fet a miMI♭da, caminant sota els FApeus no hi haurà cap ferida.
SI♭Canta, que la vida ho SOLmdemana. La veritat, m’és iMI♭gual el destí, el que vull és que FAcaminis amb mi. SI♭Canta, que la vida ho SOLmdemana. La veritat, m’és iMI♭gual el destí, el que vull és que FAcaminis amb mi.
SI♭Papara papara SOLmpapara papara pa MI♭pa papara papaFAraa. SI♭