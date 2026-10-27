Tant de bo (Acords)

Tant de bo que m’esperis a Escorial

Acords Acords
Suu
suu ventura
suu ventura

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

SI♭Tant de bo que m’esperis a SOLmEscorial,
amb una birra MI♭freda a la mà i amb ganes FAde caminar.
SI♭Tant de bo que em recullis SOLmaquest matí
i promeMI♭tis que tens tot el diFAa per mi.

SI♭Tant de bo que tu fosSOLmsis com jo
i veiessis MI♭la vida més dolça i menys FApodrida.
SI♭Tant de bo que jo fos SOLmmés com tu
i conegués la viMI♭da d’aprop, perquè portes anys escriFAvint-li cançons.

SI♭Papara papara
SOLmpapara papara pa MI♭pa
papara papaFAraa.

SI♭Canta,
que la vida ho SOLmdemana.
La veritat, m’és iMI♭gual el destí,
el que vull és que FAcaminis amb mi.
SI♭Canta,
que la vida ho SOLmdemana.
La veritat, m’és iMI♭gual el destí,
el que vull és que FAcaminis amb mi.

SI♭Tant de bo que ens haSOLmguéssim trobat abans
i que no fos MI♭tan complicat.
Que la FAvida no ens donés tantes voltes.

SI♭Tant de bo algun diSOLma entenguis que jo
el que sento per tu és de MI♭debò, que no és cap joc.
Que FAno és cap joc.

SI♭Papara papara
SOLmpapara papara pa MI♭pa
papara papaFAraa.

SI♭Canta,
que la vida ho SOLmdemana.
La veritat, m’és iMI♭gual el destí,
el que vull és que FAcaminis amb mi.
SI♭Canta,
que la vida ho SOLmdemana.
La veritat, m’és iMI♭gual el destí,
el que vull és que FAcaminis amb mi.

SI♭Caminant trobaSOLmrem un camí fet a miMI♭da,
caminant sota els FApeus no hi haurà cap ferida.

SI♭Canta,
que la vida ho SOLmdemana.
La veritat, m’és iMI♭gual el destí,
el que vull és que FAcaminis amb mi.
SI♭Canta,
que la vida ho SOLmdemana.
La veritat, m’és iMI♭gual el destí,
el que vull és que FAcaminis amb mi.

SI♭Papara papara
SOLmpapara papara pa MI♭pa
papara papaFAraa. SI♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi