La cançó està en tonalitat original; si la transposeu quatre semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
FAmMort, potLA♭ser demà
tu MI♭ja estaràs ben mort,
no SOL♭tornaràs a SI♭mfer-me mal mai FAmmés.
DuLA♭ràs sempre el meu nom
com MI♭una cicatriu
graSOL♭vada en el teu RE♭ventre. LA♭
CaminaMI♭ré nua pel carLA♭rer,
els ulls oMI♭berts, la boca i la LA♭pell.
CaminaMI♭ré nua pel carSOL♭rer,
no podràs RE♭dir-me MI♭res...
FAmNo. PotLA♭ser demà
la MI♭pluja que caurà
esSOL♭borrarà el SI♭mrastre dels teus FAmdits.
OLA♭blidarà els teus ulls,
oMI♭blidarà el teu nom,
esSOL♭borrarà la teRE♭va LA♭veu.
La pluja i MI♭jo ens venjarem de LA♭tu.
CaminaMI♭rem nues pel carLA♭rer.
La pluja i MI♭jo ens venjarem de SOL♭tu.
Netes de RE♭sang les MI♭mans...
SImI tu, SOL♭mamor meu,
LAet cremaràs MIma l'infern,
SImet cremarà el SOL♭mmeu record,
LAet cremarà MImel meu bes.
SImI tu, SOL♭mamor meu,
LAet cremaràs MIma l'infern,
SImet cremarà SOL♭mel meu nom,
LAet cremarà MImel meu bes.
FAm LA♭ MI♭ SOL♭ SI♭m FAm LA♭ MI♭ SOL♭ RE♭ LA♭
La pluja i MI♭jo ens venjarem de LA♭tu.
CaminaMI♭rem nues pel carLA♭rer.
La pluja i MI♭jo ens venjarem de SOL♭tu.
Netes de RE♭sang les MI♭mans...
SImI tu, SOL♭mamor meu,
LAet cremaràs MIma l'infern,
SImet cremarà el SOL♭mmeu record,
LAet cremarà MImel meu bes.
SImI tu, SOL♭mamor meu,
LAet cremaràs MIma l'infern,
SImet cremarà SOL♭mel meu nom,
LAet cremarà MImel meu bes.
SI♭m→FAm→LA♭I MI♭mtu estaràs.
SI♭mMort. FAm→LA♭I MI♭mtu estaràs.
SI♭mMort. FAm→LA♭I MI♭mtu estaràs.
SI♭mMort. FAm→LA♭I MI♭mtu estaràs.
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