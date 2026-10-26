Tantes coses a fer (Acords)

Miro i cada persona al meu davant

Acords Acords
Els Pets
els pets sol
els pets sol
Intro: MI→ SOL#m→ DO#m→ SI x4

MI→MiSOL#m→ro DO#m→SIi cada perMI→soSOL#m→na al DO#m→meu daSIvant
MI→porSOL#m→DO#m→SItaun seMI→SOL#m→cret aDO#m→maSIgat.
MI→SenSOL#m→to DO#m→SIi cada MI→soSOL#m→roll va DO#m→repeSItint
MI→que SOL#m→aDO#m→SIra encaMI→ra SOL#m→depèn DO#m→tot de SImi.

LALa vida és SIel que et pasSOL#msa mentre fas DO#m→plans
per teSI→nir-ho tot lliLAgat.
Si el mónFA#mes LAmou, com puc esSItar aturat?

Hi ha MI→tantes SOL#m→coses a DO#m→fer i em SI→queda tan LApoc
SItemps per a fer-les,
MI→tantes SOL#m→coses a DO#m→fer, llocs SI→per reFA#mcordar,
SOL#mllavis per beFA#msar.SOL#mA fora hi ha un LAdia SIa punt d'estrenar.

MI→ SOL#m→ DO#m→ SI x2

MI→ParSOL#m→loDO#m→SIi cada paMI→rauSOL#m→la doDO#m→na pas SI
MI→a SOL#m→una DO#m→SInova posMI→siSOL#m→biDO#m→litat. SI

LAPer molts caSImins que tomSOL#mbi, sempre n'hi DO#m→haurà
mil SI→més per tomLAbar.
Si el mónFA#mes LAmou, com puc esSItar aturat?

Hi ha MI→tantes SOL#m→coses a DO#m→fer i em SI→queda tan LApoc
SItemps per a fer-les,
MI→tantes SOL#m→coses a DO#m→fer, llocs SI→per reFA#mcordar,
SOL#mllavis per beFA#msar.SOL#mA fora hi ha un LAdia SIa punt d'estrenar.

MI

LAPer molts caSImins que tomSOL#mbi, sempre n'hi DO#m→haurà
mil SI→més per tomLAbar.
Si el mónFA#mes LAmou, com puc esSItar aturat?

Hi ha MI→tantes SOL#m→coses a DO#m→fer i em SI→queda tan LApoc
SItemps per a fer-les,
MI→tantes SOL#m→coses a DO#m→fer, llocs SI→per reFA#mcordar,
SOL#mllavis per beFA#msar.SOL#mA fora hi ha un LAdia SIa punt d'estrenar.
Hi ha MI→tantes SOL#m→coses a DO#m→fer i em SI→queda tan LApoc
SItemps per a fer-les,
MI→tantes SOL#m→coses a DO#m→fer, llocs SI→per reFA#mcordar,
SOL#mllavis per beFA#msar.SOL#mA fora hi ha un LAdia SIa punt d'estrenar.

MI→ SOL#m→ DO#m→ SI x4
MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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