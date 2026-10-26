Intro:
MI→ SOL#m→ DO#m→ SI x4 MI→Mi SOL#m→ro DO#m→ SIi cada per MI→so SOL#m→na al DO#m→meu da SIvant MI→por SOL#m→ DO#m→ SItaun se MI→ SOL#m→cret a DO#m→ma SIgat. MI→Sen SOL#m→to DO#m→ SIi cada MI→so SOL#m→roll va DO#m→repe SItint MI→que SOL#m→a DO#m→ SIra enca MI→ra SOL#m→depèn DO#m→tot de SImi. LALa vida és SIel que et pas SOL#msa mentre fas DO#m→plans
per te
SI→nir-ho tot lli LAgat.
Si el món
FA#mes LAmou, com puc es SItar aturat?
Hi ha
MI→tantes SOL#m→coses a DO#m→fer i em SI→queda tan LApoc SItemps per a fer-les, MI→tantes SOL#m→coses a DO#m→fer, llocs SI→per re FA#mcordar, SOL#mllavis per be FA#msar. SOL#mA fora hi ha un LAdia SIa punt d'estrenar. MI→ SOL#m→ DO#m→ SI x2 MI→Par SOL#m→lo DO#m→ SIi cada pa MI→rau SOL#m→la do DO#m→na pas SI MI→a SOL#m→una DO#m→ SInova pos MI→si SOL#m→bi DO#m→litat. SI LAPer molts ca SImins que tom SOL#mbi, sempre n'hi DO#m→haurà
mil
SI→més per tom LAbar.
Si el món
FA#mes LAmou, com puc es SItar aturat?
Hi ha
MI→tantes SOL#m→coses a DO#m→fer i em SI→queda tan LApoc SItemps per a fer-les, MI→tantes SOL#m→coses a DO#m→fer, llocs SI→per re FA#mcordar, SOL#mllavis per be FA#msar. SOL#mA fora hi ha un LAdia SIa punt d'estrenar. MI LAPer molts ca SImins que tom SOL#mbi, sempre n'hi DO#m→haurà
mil
SI→més per tom LAbar.
Si el món
FA#mes LAmou, com puc es SItar aturat?
Hi ha
MI→tantes SOL#m→coses a DO#m→fer i em SI→queda tan LApoc SItemps per a fer-les, MI→tantes SOL#m→coses a DO#m→fer, llocs SI→per re FA#mcordar, SOL#mllavis per be FA#msar. SOL#mA fora hi ha un LAdia SIa punt d'estrenar.
Hi ha
MI→tantes SOL#m→coses a DO#m→fer i em SI→queda tan LApoc SItemps per a fer-les, MI→tantes SOL#m→coses a DO#m→fer, llocs SI→per re FA#mcordar, SOL#mllavis per be FA#msar. SOL#mA fora hi ha un LAdia SIa punt d'estrenar. MI→ SOL#m→ DO#m→ SI x4 MI
per te
Si el món
Hi ha
mil
Si el món
Hi ha
mil
Si el món
Hi ha
Hi ha