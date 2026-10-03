Tard (Acords)

No l'has tornat a veure en cap més bar

Acords Acords
Els Pets
FALa primera veSI♭gada et va xoDOcar
FAno sabies si SI♭anava disfresDOsat
FAbotes camperes, SI♭arracada al DOnas
FAi els cabells més SI♭llargs que ta germaDOna.

FATot i que el bar SI♭no era pas peDOtit
FAi estava ple, SI♭de fet com cada DOnit,
FAtravessant els gots SI♭i els teus aDOmics,
FAaquells ulls et feSI♭ien mal de panDOxa.

Però era FAtard,
teSI♭nies una DOcita l'endeFAmà.
Te'l SI♭vas creuar a la DOporta i us vau miSI♭rar,
poc a DOpoc, sense SI♭dir ni un sol DOmot,
finalSI♭ment et va doDOnar un somrís de coFAmiat.

FA LA→ DO→ SI♭ DO x2

FADe res no va serSI♭vir ficar-te al DOllit,
FAtancant els ulls, el SI♭tenies aDOllí
FAa l' endemà, t' SI♭havies adorDOmit,
FAvas fer tard a la SI♭cita acordaDOda.

FADivendres a SI♭les 11 puntuDOal,
FAja eres a la SI♭porta d' aquell DObar
FAtres whisky's llargs i SI♭cinc hores més DOtard,
FAvas marxar amb la cuSI♭a entre les caDOmes.

I ara és FAtard,
no SI♭l'has tornat a DOveure en cap més FAbar
ni SI♭tan sols queda un DOnom per recorSI♭dar,
però al DOcap sempre tinSI♭dràs aquell esDOtrany
i tot SI♭el que hagués poDOgut ser mai no seFArà.

FA LA→ DO→ SI♭ DO x2

FAMentre els LAteus amics van SI♭ben vestits,
fan DObroFAmes. Aquell LAbon partit
que SI♭tu tan llesta DOvas triar
et SI♭diu '' t'estimo'' i DOtu no el pots mirar.

FA SI♭ DO x2

I ara és FAtard,
no SI♭l'has tornat a DOveure en cap més FAbar
ni SI♭tan sols queda un DOnom per recorSI♭dar,
però al DOcap sempre tinSI♭dràs aquell esDOtrany
i tot SI♭el que hagués poDOgut ser mai no FAserà.

LA→ DO→ SI♭ DO

I ara és FALA→DO→tard...SI♭DO
I ara és FALA→DO→tard...SI♭DO
I ara és FALA→DO→tard...SI♭DO

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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