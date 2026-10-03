FALa primera veSI♭gada et va xoDOcar FAno sabies si SI♭anava disfresDOsat FAbotes camperes, SI♭arracada al DOnas FAi els cabells més SI♭llargs que ta germaDOna.
FATot i que el bar SI♭no era pas peDOtit FAi estava ple, SI♭de fet com cada DOnit, FAtravessant els gots SI♭i els teus aDOmics, FAaquells ulls et feSI♭ien mal de panDOxa.
Però era FAtard, teSI♭nies una DOcita l'endeFAmà. Te'l SI♭vas creuar a la DOporta i us vau miSI♭rar, poc a DOpoc, sense SI♭dir ni un sol DOmot, finalSI♭ment et va doDOnar un somrís de coFAmiat.
FALA→DO→SI♭DO x2
FADe res no va serSI♭vir ficar-te al DOllit, FAtancant els ulls, el SI♭tenies aDOllí FAa l' endemà, t' SI♭havies adorDOmit, FAvas fer tard a la SI♭cita acordaDOda.
FADivendres a SI♭les 11 puntuDOal, FAja eres a la SI♭porta d' aquell DObar FAtres whisky's llargs i SI♭cinc hores més DOtard, FAvas marxar amb la cuSI♭a entre les caDOmes.
I ara és FAtard, no SI♭l'has tornat a DOveure en cap més FAbar ni SI♭tan sols queda un DOnom per recorSI♭dar, però al DOcap sempre tinSI♭dràs aquell esDOtrany i tot SI♭el que hagués poDOgut ser mai no seFArà.
FALA→DO→SI♭DO x2
FAMentre els LAteus amics van SI♭ben vestits, fan DObroFAmes. Aquell LAbon partit que SI♭tu tan llesta DOvas triar et SI♭diu '' t'estimo'' i DOtu no el pots mirar.
FASI♭DO x2
I ara és FAtard, no SI♭l'has tornat a DOveure en cap més FAbar ni SI♭tan sols queda un DOnom per recorSI♭dar, però al DOcap sempre tinSI♭dràs aquell esDOtrany i tot SI♭el que hagués poDOgut ser mai no FAserà.
LA→DO→SI♭DO
I ara és FALA→DO→tard...SI♭DO I ara és FALA→DO→tard...SI♭DO I ara és FALA→DO→tard...SI♭DO
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