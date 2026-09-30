Intro:

DO SIm LAm SOL x2



SOL Ha pas LAm sat el SOL te LAm mp SOL s, però rec DO ordo el SIm vent d'aq LAm uell SOL mes de no RE vembre.

SOL Van vo LAm lar bar SOL re LAm ts SOL i pers DO ianes i alg SIm un ar LAm bre v SOL a anar a RE terra.

La tar DO dor que ens RE vam co SOL nèix DO er no LAm va par RE ar de bufar.

DO SIm LAm SOL



SOL Vaig sa LAm ber el teu SOL no LAm m SOL i vaig vol DO er omp SIm lir-me amb LAm ell to SOL ta la bo RE ca.

SOL Vaig tem LAm ptar la SOL sor LAm t i SOL en la DO vida no SIm he sig LAm ut igu SOL al d'i RE diota.

La tar DO dor que et v RE aig co SOL nèix DO er sem LAm pre t'ho RE vaig voler SOL dir.

La tar DO dor que et RE vaig co SOL nèix DO er vas LAm canviar-ho t RE ot per SOL mi.



DO A dins d'aqu SIm ella caps LAm eta de SOL mistos

DO vas guardar el meu cor com qui RE cuida un ocellet SOL ferit.

Que DO sí DOm , sembl SIm ava que em deien e LAm ls teus u RE llets tristos.

DO SIm LAm SOL



SOL Potser LAm vas ser SOL tu LAm , SOL potser aq DO uell mir SIm ar cap LAm on ning SOL ú mira RE va.

SOL Potser LAm vaig ser SOL jo LAm SOL i aquell DO mal costu SIm m que LAm tinc d'ac SOL ostum RE ar-me,

però la tar DO dor que et RE vaig co SOL nèix DO er, per LAm molt de RE temps que ha pa SOL ssat.

La tar DO dor que et RE vaig co SOL nèix DO er mai no LAm me l'he perdo SOL nat.



Per DO fi es van ac SIm abar els LAm dies SOL grisos

DO i va sortir un sol que anun RE ciava un radiant mes d'a SOL bril.

Que DO sí, DOm sem SIm blava que em DO deien LAm els teus ullets tristos.

DO SIm LAm SOL

DO SIm LAm SOL