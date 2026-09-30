Intro:
DO SIm LAm SOL x2 SOLHa pas LAmsat el SOL te LAmmp SOLs, però rec DOordo el SImvent d'aq LAmuell SOLmes de no REvembre. SOLVan vo LAmlar bar SOLre LAmts SOLi pers DOianes i alg SImun ar LAmbre v SOLa anar a REterra.
La tar
DOdor que ens REvam co SOLnèix DOer no LAmva par REar de bufar. DO SIm LAm SOL SOLVaig sa LAmber el teu SOLno LAmm SOLi vaig vol DOer omp SImlir-me amb LAm ell to SOLta la bo REca. SOLVaig tem LAmptar la SOLsor LAmt i SOL en la DOvida no SImhe sig LAmut igu SOLal d'i REdiota.
La tar
DOdor que et v REaig co SOLnèix DOer sem LAmpre t'ho REvaig voler SOLdir.
La tar
DOdor que et REvaig co SOLnèix DOer vas LAmcanviar-ho t REot per SOLmi. DOA dins d'aqu SImella caps LAmeta de SOLmistos DOvas guardar el meu cor com qui REcuida un ocellet SOLferit.
Que
DOsí DOm, sembl SImava que em deien e LAmls teus u REllets tristos. DO SIm LAm SOL SOLPotser LAmvas ser SOLtu LAm, SOLpotser aq DOuell mir SImar cap LAmon ning SOLú mira REva. SOLPotser LAmvaig ser SOLjo LAm SOLi aquell DOmal costu SImm que LAmtinc d'ac SOLostum REar-me,
però la tar
DOdor que et RE vaig co SOLnèix DOer, per LAmmolt de REtemps que ha pa SOLssat.
La tar
DOdor que et REvaig co SOLnèix DOer mai no LAmme l'he perdo SOLnat.
Per
DOfi es van ac SImabar els LAmdies SOLgrisos DOi va sortir un sol que anun REciava un radiant mes d'a SOLbril.
Que
DOsí, DOm sem SImblava que em DO deien LAmels teus ullets tristos. DO SIm LAm SOL DO SIm LAm SOL
La tar
La tar
La tar
Que
però la tar
La tar
Per
Que