La tardor que ens vam conèxier (Acords)

Per fi es van acabar els dies grisos

Acords Acords
La Ludwig Band
La mateixa sort - Acords i lletres de La Ludwig Band per a guitarra i ukelele
La mateixa sort - Acords i lletres de La Ludwig Band per a guitarra i ukelele
Intro:
DO SIm LAm SOL x2

SOLHa pasLAmsat elSOL teLAmmpSOLs, però recDOordo el SImvent d'aqLAmuell SOLmes de noREvembre.
SOLVan voLAmlar barSOLreLAmts SOLi persDOianes i algSImun arLAmbre vSOLa anar a REterra.
La tarDOdor que ens REvam coSOLnèixDOer no LAmva parREar de bufar.
DO SIm LAm SOL

SOLVaig saLAmber el teu SOLnoLAmm SOLi vaig volDOer ompSImlir-me ambLAm ell toSOLta la boREca.
SOLVaig temLAmptar la SOLsorLAmt iSOL en la DOvida no SImhe sigLAmut iguSOLal d'iREdiota.
La tarDOdor que et vREaig coSOLnèixDOer semLAmpre t'ho REvaig voler SOLdir.
La tarDOdor que et REvaig coSOLnèixDOer vas LAmcanviar-ho tREot per SOLmi.

DOA dins d'aquSImella capsLAmeta de SOLmistos
DOvas guardar el meu cor com qui REcuida un ocellet SOLferit.
Que DODOm, semblSImava que em deien eLAmls teus uREllets tristos.
DO SIm LAm SOL

SOLPotser LAmvas ser SOLtuLAm, SOLpotser aqDOuell mirSImar cap LAmon ningSOLú miraREva.
SOLPotser LAmvaig ser SOLjoLAm SOLi aquell DOmal costuSImm que LAmtinc d'acSOLostumREar-me,
però la tarDOdor que etRE vaig coSOLnèixDOer, per LAmmolt de REtemps que ha paSOLssat.
La tarDOdor que et REvaig coSOLnèixDOer mai no LAmme l'he perdoSOLnat.

Per DOfi es van acSImabar els LAmdies SOLgrisos
DOi va sortir un sol que anunREciava un radiant mes d'aSOLbril.
Que DOsí,DOm semSImblava que emDO deien LAmels teus ullets tristos.
DO SIm LAm SOL
DO SIm LAm SOL

 

 

 

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