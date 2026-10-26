Tarragona m'esborrona (Acords)

Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir

Acords Acords
Els Pets
els pets calla i balla
els pets calla i balla
LAmTarragona SOLm'esborrona, Constantí em fa FApatir... SOL
LAmTarragona SOLm'esborrona, Constantí em fa FApatir... SOL

LAm SOL FA SOL

LAmTarraSOLgona m'esborFArona, SOL
LAmConstanSOLtí em fa FApatir... SOL
LAmTarraSOLgona m'esborFArona, SOL
LAmConstanSOLtí em fa FApatir... SOL

LAmAnava cap a MImcasa
desREmprés d'haver penMImcat,
hi haLAmvia un cotxe a les MImfosques,
hi haREmvia un cotxe aparMImcat.

LAmSi no SOLfos perquè cada FAdia SOL
LAmme'l troSOLbo sempre FAallà, SOL
LAmdiria SOLque és una paFArella SOL
LAmfotent-SOLse el baFAcallà. SOL

LAmPerò no ho és (no ho és), no ho és (no MImho és),
peREmrò ningú no em vol fer MImcas
quan els LAmdic que la gent que MImhi ha
allí REmseient són ionquis que s'estan xuMImtant.

LAmTarraSOLgona m'esborFArona, SOL
LAmConstanSOLtí em fa FApatir... SOL
LAmTarraSOLgona m'esborFArona, SOL
LAmConstanSOLtí em fa FApatir... SOL

LAmSortia de la MImfeina
i voREmlia fer un cigaMImló,
vaig troLAmbar la meva MImpenya,
m'hi vaig REmseure al meu raMImcó.

LAmGairebé eren les MImdues
i el REmMiquel volia xaMImpar.
La nit LAmera molt tranMImquil·la
quan de REmsobte algú va truMImcar.

LAm MIm Qui deu ser? (no ho sé). Qui deu ser? (no ho sé).
Qui pot REmvenir a molesMImtar?
Vaig clissar LAmaviat que els uniMImformats
teniREmen ganes de saMImrau.

LAmTarraSOLgona m'esborFArona, SOL
LAmConstanSOLtí em fa FApatir... SOL
LAmTarraSOLgona m'esborFArona, SOL
LAmConstanSOLtí em fa FApatir... SOL

LAm MIm REm MIm x4

LAmTarraSOLgona m'esborFArona, SOL
LAmConstanSOLtí em fa FApatir... SOL
LAmTarraSOLgona m'esborFArona, SOL
LAmConstanSOLtí em fa FApatir... SOL

LAmPont del Diable, MImcarrers de la part alta,
REmFrancolí brut i enconMImgit.
LAmAl obrir la porMImta, cortines que es mouen,
REmquan arribes a les MImsis.
LAmCamp de Mart, MImPetroquímica,
REmturistes i MagiMImnet.
LAmEL Molí de l'HorMImta, el bassal, les forques,
REmi els pagesos mai conMImtents.
LAmLes voreres bruMImtes, trepitgen les putes,
REmxeringues pertot arMImreu.
LAmEsquerres i dreMImtes, velles pansidetes,
REmvan a missa de MImdeu.
LAmImperial TarraMImco, baixant hi ha el Serrallo,
REmon la gent en té un parell (de MImquè?).
LAmA la fresca xerMImrant, seguts al davant
REmde la plaça del casMImtell.
LAmEl Tucan, la cova, MImcolla vella, colla jove,
REmles gitanes venen MImalls.
LAmL'avellana baiMImxa, homes vells amb faixa,
REmdel defora van torMImnant.
LAmTocar ferro al MImbalcó, lentament la pudor
REmtravessa la ciuMImtat.
LAmMentre la rutiMImna lentament pentina
REmaquest poble abandoMImnat.

LAmTarraSOLgona m'esborFArona, SOL
LAmConstanSOLtí em fa FApatir... SOL
LAmTarraSOLgona m'esborFArona, SOL
LAmConstanSOLtí em fa FApatir... SOL
LAmTarraSOLgona m'esborFArona, SOL
LAmConstanSOLtí em fa FApatir... SOL
LAmTarraSOLgona m'esborFArona, SOL
LAmConstanSOLtí em fa FApatir... SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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