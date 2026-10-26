LAmTarragona SOLm'esborrona, Constantí em fa FApatir... SOL LAmTarragona SOLm'esborrona, Constantí em fa FApatir... SOL
LAmSOLFASOL
LAmTarraSOLgona m'esborFArona, SOL LAmConstanSOLtí em fa FApatir... SOL LAmTarraSOLgona m'esborFArona, SOL LAmConstanSOLtí em fa FApatir... SOL
LAmAnava cap a MImcasa desREmprés d'haver penMImcat, hi haLAmvia un cotxe a les MImfosques, hi haREmvia un cotxe aparMImcat.
LAmSi no SOLfos perquè cada FAdia SOL LAmme'l troSOLbo sempre FAallà, SOL LAmdiria SOLque és una paFArella SOL LAmfotent-SOLse el baFAcallà. SOL
LAmPerò no ho és (no ho és), no ho és (no MImho és), peREmrò ningú no em vol fer MImcas quan els LAmdic que la gent que MImhi ha allí REmseient són ionquis que s'estan xuMImtant.
LAmTarraSOLgona m'esborFArona, SOL LAmConstanSOLtí em fa FApatir... SOL LAmTarraSOLgona m'esborFArona, SOL LAmConstanSOLtí em fa FApatir... SOL
LAmSortia de la MImfeina i voREmlia fer un cigaMImló, vaig troLAmbar la meva MImpenya, m'hi vaig REmseure al meu raMImcó.
LAmGairebé eren les MImdues i el REmMiquel volia xaMImpar. La nit LAmera molt tranMImquil·la quan de REmsobte algú va truMImcar.
LAmMIm Qui deu ser? (no ho sé). Qui deu ser? (no ho sé). Qui pot REmvenir a molesMImtar? Vaig clissar LAmaviat que els uniMImformats teniREmen ganes de saMImrau.
LAmTarraSOLgona m'esborFArona, SOL LAmConstanSOLtí em fa FApatir... SOL LAmTarraSOLgona m'esborFArona, SOL LAmConstanSOLtí em fa FApatir... SOL
LAmMImREmMIm x4
LAmTarraSOLgona m'esborFArona, SOL LAmConstanSOLtí em fa FApatir... SOL LAmTarraSOLgona m'esborFArona, SOL LAmConstanSOLtí em fa FApatir... SOL
LAmPont del Diable, MImcarrers de la part alta, REmFrancolí brut i enconMImgit. LAmAl obrir la porMImta, cortines que es mouen, REmquan arribes a les MImsis. LAmCamp de Mart, MImPetroquímica, REmturistes i MagiMImnet. LAmEL Molí de l'HorMImta, el bassal, les forques, REmi els pagesos mai conMImtents. LAmLes voreres bruMImtes, trepitgen les putes, REmxeringues pertot arMImreu. LAmEsquerres i dreMImtes, velles pansidetes, REmvan a missa de MImdeu. LAmImperial TarraMImco, baixant hi ha el Serrallo, REmon la gent en té un parell (de MImquè?). LAmA la fresca xerMImrant, seguts al davant REmde la plaça del casMImtell. LAmEl Tucan, la cova, MImcolla vella, colla jove, REmles gitanes venen MImalls. LAmL'avellana baiMImxa, homes vells amb faixa, REmdel defora van torMImnant. LAmTocar ferro al MImbalcó, lentament la pudor REmtravessa la ciuMImtat. LAmMentre la rutiMImna lentament pentina REmaquest poble abandoMImnat.
LAmTarraSOLgona m'esborFArona, SOL LAmConstanSOLtí em fa FApatir... SOL LAmTarraSOLgona m'esborFArona, SOL LAmConstanSOLtí em fa FApatir... SOL LAmTarraSOLgona m'esborFArona, SOL LAmConstanSOLtí em fa FApatir... SOL LAmTarraSOLgona m'esborFArona, SOL LAmConstanSOLtí em fa FApatir... SOL