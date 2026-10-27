FA MIm LAm

FA Si pi MIm enso en que pienso de LAm más,

si pienso en ti y ahora no FA estás,

si pi MIm enso en que ya no es LAm tarás,

FA no vull MIm a un altre que em vacil· LAm li,

crec que no em veig ca FA paç.

MIm Está' LAm loco-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o.



Mezclo FA Henny, fumo MIm mari,

i els di LAm marts hauré quedat amb el notari.

A la FA nena me l'emporto de sa MIm fari

i li compro LAm to' los bolsos amb piquete per l'armari.



Mezclo FA Henny, fumo MIm mari,

i LAm crido que ja no vull cap altre mami.

Dispa FA ro a uns quants kids, vaig amb flow de si MIm cari.

Li tunejo LAm el seu cul com els cotxes de ral·li.



El Roots FA no és el productor, és so MIm ci del negoci.

Es LAm mou el cash tan ràpid com Valentino Rossi.

FA M'han dit que tots tenen por de MIm que ara els destrossi.

LAm Jo ara estic tranquil·la, digue'ls que no tossin.



M'he vist per FA duda pel cu SOL let de la LAm shorty, ma.

Susur FA ra't: "Bebè, tu SOL no t'ena LAm moris ja"

fem pe FA cats, tenim tot SOL un reper LAm tori a mà.

Crec que FA si l'estimo SOL rapidet, LAm s'anirà.



FA I tots MIm li donen, bo LAm la

però ella diu que per mi esta FA rà.

Si algun MIm dia m'enyo LAm ra.



FA Jo li es MIm cric el dia del de LAm mà.



Mezclo FA Henny, fumo MIm mari,

i els di LAm marts hauré quedat amb el notari.

A la FA nena me l'emporto de sa MIm fari

i li compro LAm to' los bolsos amb piquete per l'armari.



Mezclo FA Henny, fumo MIm mari,

i LAm crido que ja no vull cap altre mami.

Dispa FA ro a uns quants kids, vaig amb flow de si MIm cari.

Li tunejo LAm el seu cul com els cotxes de ral·li.



FA MIm LAm



FA Ma-Mami, nota el trance.

MIm Jo només volia una chance, gyal.

LAm No vull que descanse,

FA nunca tuve miedo a pasarla mal.

El teu cu FA let entre el fum, bones views.

La MIm compte amb números negatius.

LAm No vull la shorty ni a les views,

MIm però tot canvia, baby, si tu m'escrius.



FA Si pi MIm enso en que pienso de LAm más,

si pienso en ti y ahora no FA estás,

si pi MIm enso en que ya no es LAm tarás,

FA no vull MIm a un altre que em vacil· LAm li,

crec que no em veig ca FA paç.



Mezclo FA Henny, fumo MIm mari,

i els di LAm marts hauré quedat amb el notari.

A la FA nena me l'emporto de sa MIm fari

i li compro LAm to' los bolsos amb piquete per l'armari.



Mezclo FA Henny, fumo MIm mari,

i LAm crido que ja no vull cap altre mami.

Dispa FA ro a uns quants kids, vaig amb flow de si MIm cari.

Li tunejo LAm el seu cul com els cotxes de ral·li.



Está' lo FA co, MIm está' lo LAm co,

FA está' loco-o-o-o-o,

está' lo MIm co-o-o-o,

está' lo LAm co-o-o-o,

está' lo FA co- MIm o-o- LAm o.



FA MIm LAm

FA MIm LAm



FA Si pi MIm enso en que pienso de LAm más,

si pienso en ti y ahora no FA estás,

si pi MIm enso en que ya no es LAm tarás,

FA no vull MIm a un altre que em vacil· LAm li,

crec que no em veig ca FA paç.