Tas loko (Acords)

Si pienso en que pienso de más

Acords Acords
Mushkaa
FA MIm LAm
FASi piMImenso en que pienso de LAmmás,
si pienso en ti y ahora no FAestás,
si piMImenso en que ya no esLAmtarás,
FAno vull MIma un altre que em vacil·LAmli,
crec que no em veig caFApaç.
MImEstá' LAmloco-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o.

Mezclo FAHenny, fumo MImmari,
i els diLAmmarts hauré quedat amb el notari.
A la FAnena me l'emporto de saMImfari
i li compro LAmto' los bolsos amb piquete per l'armari.

Mezclo FAHenny, fumo MImmari,
i LAmcrido que ja no vull cap altre mami.
DispaFAro a uns quants kids, vaig amb flow de siMImcari.
Li tunejo LAmel seu cul com els cotxes de ral·li.

El Roots FAno és el productor, és soMImci del negoci.
Es LAmmou el cash tan ràpid com Valentino Rossi.
FAM'han dit que tots tenen por de MImque ara els destrossi.
LAmJo ara estic tranquil·la, digue'ls que no tossin.

M'he vist perFAduda pel cuSOLlet de la LAmshorty, ma.
SusurFAra't: "Bebè, tu SOLno t'enaLAmmoris ja"
fem peFAcats, tenim tot SOLun reperLAmtori a mà.
Crec que FAsi l'estimo SOLrapidet, LAms'anirà.

FAI tots MImli donen, boLAmla
però ella diu que per mi estaFArà.
Si algun MImdia m'enyoLAmra.

FAJo li esMImcric el dia del deLAmmà.

Mezclo FAHenny, fumo MImmari,
i els diLAmmarts hauré quedat amb el notari.
A la FAnena me l'emporto de saMImfari
i li compro LAmto' los bolsos amb piquete per l'armari.

Mezclo FAHenny, fumo MImmari,
i LAmcrido que ja no vull cap altre mami.
DispaFAro a uns quants kids, vaig amb flow de siMImcari.
Li tunejo LAmel seu cul com els cotxes de ral·li.

FA MIm LAm

FAMa-Mami, nota el trance.
MImJo només volia una chance, gyal.
LAmNo vull que descanse,
FAnunca tuve miedo a pasarla mal.
El teu cuFAlet entre el fum, bones views.
La MImcompte amb números negatius.
LAmNo vull la shorty ni a les views,
MImperò tot canvia, baby, si tu m'escrius.

FASi piMImenso en que pienso de LAmmás,
si pienso en ti y ahora no FAestás,
si piMImenso en que ya no esLAmtarás,
FAno vull MIma un altre que em vacil·LAmli,
crec que no em veig caFApaç.

Mezclo FAHenny, fumo MImmari,
i els diLAmmarts hauré quedat amb el notari.
A la FAnena me l'emporto de saMImfari
i li compro LAmto' los bolsos amb piquete per l'armari.

Mezclo FAHenny, fumo MImmari,
i LAmcrido que ja no vull cap altre mami.
DispaFAro a uns quants kids, vaig amb flow de siMImcari.
Li tunejo LAmel seu cul com els cotxes de ral·li.

Está' loFAco,MImestá' loLAmco,
FAestá' loco-o-o-o-o,
está' loMImco-o-o-o,
está' loLAmco-o-o-o,
está' loFAco-MImo-o-LAmo.

FA MIm LAm
FA MIm LAm

FASi piMImenso en que pienso de LAmmás,
si pienso en ti y ahora no FAestás,
si piMImenso en que ya no esLAmtarás,
FAno vull MIma un altre que em vacil·LAmli,
crec que no em veig caFApaç.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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