SOL9TasLA9tant MIsus4la soliMItud, SOL9fuLA9mant soMIsus4ta la MIpluja. SOL9A les LA9portes de l'estanc, MIsus4mirant MIel gris intens. SOL9Em poLA9so la caputxa, MIsus4segueiMIxo una gent. SOL9Ves a LA9saLA7ber què estic fent.
SOL9Ara LA9que MIsus4no hi MIets, SOL9faig LA9el MIsus4que no MIvoldries. SOL9No sé LA9cap on em porten MIsus4tota aMIquesta gent. SOL9M'és LA9igual si m'equivoco, MIsus4tot és MIbo i resplendent, SOL9i ho LA9vull LA7viure intensament.
MITornem a començar, SOL9LA9 MItornem-nos a equivoSOL9car, LA9 MItornem a carregar aSOL9quest LA9pes. MINo hi podem fer LA→REres, LAno DOhi podem fer res.
SOL9I torLA9no MIsus4cap a caMIsa, SOL9a mi LA9ninMIsus4gú em fa MIcas. SOL9Jo he LA9fet el que em semblava; MIsus4tu ara MIquè em diràs? SOL9Ja LA9veig que no funciona, MIsus4ja veig MIque he fracassat, SOL9però LA9és LA7el món que està equivocat.
MITornem a començar, SOL9LA9 MItornem-nos a equivoSOL9car, LA9 MItornem a carregar aSOL9quest LA9pes. MINo hi podem fer LA→REres, LAno DOhi podem fer res.