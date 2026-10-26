Tastant la solitud (Acords)

Tastant la solitud

Acords Acords
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SOL9TasLA9tant MIsus4la soliMItud,
SOL9fuLA9mant soMIsus4ta la MIpluja.
SOL9A les LA9portes de l'estanc,
MIsus4mirant MIel gris intens.
SOL9Em poLA9so la caputxa,
MIsus4segueiMIxo una gent.
SOL9Ves a LA9saLA7ber què estic fent.

SOL9Ara LA9que MIsus4no hi MIets,
SOL9faig LA9el MIsus4que no MIvoldries.
SOL9No sé LA9cap on em porten
MIsus4tota aMIquesta gent.
SOL9M'és LA9igual si m'equivoco,
MIsus4tot és MIbo i resplendent,
SOL9i ho LA9vull LA7viure intensament.

MITornem a començar, SOL9 LA9
MItornem-nos a equivoSOL9car, LA9
MItornem a carregar aSOL9quest LA9pes.
MINo hi podem fer LA→REres, LAno DOhi podem fer res.

SOL9I torLA9no MIsus4cap a caMIsa,
SOL9a mi LA9ninMIsus4gú em fa MIcas.
SOL9Jo he LA9fet el que em semblava;
MIsus4tu ara MIquè em diràs?
SOL9Ja LA9veig que no funciona,
MIsus4ja veig MIque he fracassat,
SOL9però LA9és LA7el món que està equivocat.

MITornem a començar, SOL9 LA9
MItornem-nos a equivoSOL9car, LA9
MItornem a carregar aSOL9quest LA9pes.
MINo hi podem fer LA→REres, LAno DOhi podem fer res.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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