Taxista (Acords)

De l'EP "Taxista" (1967)

Acords Acords
Pau Riba
Acords i lletres de "Taxista", de Pau Riba
Acords i lletres de "Taxista", de Pau Riba
TaMIxista, RE LA
porLAsus4ta'm al MIcel, RE LA
MIés que busco SIfeina.
LAPotser al LAsus4cel n'hi hauMIrà, RE LA
MIque la terra és SIplena
LAde pleREgats de MImans.

MIVull veure si té Sant Pere RE
LAun racó per REesLAcomMIbrar, RE LA
MIalgun núvol que es desinfli RE
LAo algun sant per RErasLApaMIllar, RE LA
MIuna porta que grinyoli RE
LAo un cargol per REaLApreMItar, RE LA
MIqualsevol pany que no SIs'obri
LAo quelcom per REadoLA→MIbar. A-ha! a-ha-ha-ha-ha!

TaMIxista, RE LA
porLAsus4ta'm al MIcel, RE LA
MIés que busco SIfeina.
LAPotser al LAsus4cel n'hi hauMIrà. RE LA
MISi em moro de SIgana,
LAigual hi hauREré d'aMInar.

MIPotser al cel no tindran feina, RE
LAperò tindran un bon REtros LAde MIpa, RE LA
MIben untat amb tres tomàquets RE
LAi un tall de perREnil LAserMIrà, RE LA
MIi un bon tros de bon formatge RE
LAi un bon vi per REreLAfresMIcar. RE LA
MIPotser al cel no tindran SIfeina,
LAperò em sabran oREriLAenMItar. A-ha! a-ha-ha-ha-ha!

TaMIxista, RE LA
porLAsus4ta'm al MIcel, RE LA
MIés que busco SIfeina.
LAPotser al LAsus4cel n'hi hauMIrà. RE LA
MISi no, puc busSIcar el meu LAàngel REguardiMIà.

MIJa fa temps que no sé on para, RE
LAni tampoc sé on REse'n LAva aMInar. RE LA
MIJa fa temps que em desempara RE
LAi no sé quan REfaig LApeMIcat. RE LA
MINo sé pas per on s'amaga, RE
LAperò en el cel me'l REtroLAbaMIran. RE LA
MII si em moro sense SIfeina,
LAell responsaREble en LAseMIrà. A-ha! a-ha-ha-ha-ha!

TaMIxista, RE LA
porLAsus4ta'm al MIcel, RE LA
MIés que busco SIfeina.
LAPotser al LAsus4cel n'hi hauMIrà. RE LA
MISi tampoc no en SItenen, LAprovaRErem a MIbaix.

MIA l'infern hi ha les calderes, RE
LApotser s'han de REneLAteMIjar, RE LA
MIpotser s'han de fer fogueres, RE
LAo els pecats s'han REd'arLAxiMIvar. RE LA
MIPotser allà, entre els dimonis, RE
LAfaré bones REaLAmisMItats. RE LA
MII llavors, quan demà hi SItorni,
LAtindré un lloc priREviLAlegiMIat. A-ha! a-ha-ha-ha-ha!

TaMIxista, RE LA
porLAsus4ta'm al MIcel, RE LA
MIperò diga'm quant SIcosta
LAja per LAsus4endaMIvant: RE LA
MInomés tinc set SIpeles LAi dos REpobres MIrals.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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