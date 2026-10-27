Ta
MIxista, RE LA
por
LAsus4ta'm al MIcel, RE LA MIés que busco SIfeina. LAPotser al LAsus4cel n'hi hau MIrà, RE LA MIque la terra és SIplena LAde ple REgats de MImans. MIVull veure si té Sant Pere RE LAun racó per REes LAcom MIbrar, RE LA MIalgun núvol que es desinfli RE LAo algun sant per REras LApa MIllar, RE LA MIuna porta que grinyoli RE LAo un cargol per REa LApre MItar, RE LA MIqualsevol pany que no SIs'obri LAo quelcom per REado LA→ MIbar. A-ha! a-ha-ha-ha-ha!
Ta
MIxista, RE LA
por
LAsus4ta'm al MIcel, RE LA MIés que busco SIfeina. LAPotser al LAsus4cel n'hi hau MIrà. RE LA MISi em moro de SIgana, LAigual hi hau REré d'a MInar. MIPotser al cel no tindran feina, RE LAperò tindran un bon REtros LAde MIpa, RE LA MIben untat amb tres tomàquets RE LAi un tall de per REnil LAser MIrà, RE LA MIi un bon tros de bon formatge RE LAi un bon vi per REre LAfres MIcar. RE LA MIPotser al cel no tindran SIfeina, LAperò em sabran o REri LAen MItar. A-ha! a-ha-ha-ha-ha!
Ta
MIxista, RE LA
por
LAsus4ta'm al MIcel, RE LA MIés que busco SIfeina. LAPotser al LAsus4cel n'hi hau MIrà. RE LA MISi no, puc bus SIcar el meu LAàngel REguardi MIà. MIJa fa temps que no sé on para, RE LAni tampoc sé on REse'n LAva a MInar. RE LA MIJa fa temps que em desempara RE LAi no sé quan REfaig LApe MIcat. RE LA MINo sé pas per on s'amaga, RE LAperò en el cel me'l REtro LAba MIran. RE LA MII si em moro sense SIfeina, LAell responsa REble en LAse MIrà. A-ha! a-ha-ha-ha-ha!
Ta
MIxista, RE LA
por
LAsus4ta'm al MIcel, RE LA MIés que busco SIfeina. LAPotser al LAsus4cel n'hi hau MIrà. RE LA MISi tampoc no en SItenen, LAprova RErem a MIbaix. MIA l'infern hi ha les calderes, RE LApotser s'han de REne LAte MIjar, RE LA MIpotser s'han de fer fogueres, RE LAo els pecats s'han REd'ar LAxi MIvar. RE LA MIPotser allà, entre els dimonis, RE LAfaré bones REa LAmis MItats. RE LA MII llavors, quan demà hi SItorni, LAtindré un lloc pri REvi LAlegi MIat. A-ha! a-ha-ha-ha-ha!
Ta
MIxista, RE LA
por
LAsus4ta'm al MIcel, RE LA MIperò diga'm quant SIcosta LAja per LAsus4enda MIvant: RE LA MInomés tinc set SIpeles LAi dos REpobres MIrals.
por
Ta
por
Ta
por
Ta
por
Ta
por