La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
SOL♭RE♭FA7SI♭m
SOL♭M'he fet mariner del RE♭cel FA7per poder-mos rebolcar enSI♭mlaire. SOL♭Estarem sempre volant RE♭junts, FA7mai perdrem forces per SI♭mcaure.
I on SOL♭anam? I on aRE♭nam? Tu dius que FA7vols rodejar-te de SI♭m→ploLA♭mes. I on SOL♭anam? I on aRE♭nam? Anem a n'el FA7cel on només hi viuen SI♭m→ninLA♭fes.
SOL♭Te vendré a cerRE♭car cada FA7dia on viuen SI♭m→ses flors LA♭tristes. SOL♭Te vendré a cerRE♭car tots es FA7dies per senSI♭m→tir-te LA♭riure.
SOL♭RE♭FA7SI♭m→LA♭→SOL♭RE♭FA7SI♭m
SOL♭S'instrument que viu amb RE♭tu FA7l'amaga sa desconSI♭mfiança. SOL♭Veuràs com, si obris ets RE♭ulls, FA7tothom vol sentir SI♭mcom sones.
I on SOL♭anam? I on aRE♭nam? Tu dius que FA7vols viure sempre entre SI♭m→oLA♭nes. I on SOL♭anam? I on aRE♭nam? Anem a la FA7mar a enfonsar ses nostres SI♭m→viLA♭des.
SOL♭Te vendré a cerRE♭car cada FA7dia on viuen SI♭m→ses flors LA♭tristes. SOL♭Te vendré a cerRE♭car tots es FA7dies per senSI♭m→tir-te LA♭riure.
SOL♭RE♭FA7SI♭m→LA♭→SOL♭RE♭FA7SI♭m
SOL♭Entre pluges he trobat un RE♭lloc per viure plegats, es FA7niguls han fet un llit per enSI♭mgronsar-nos. SOL♭Mos convida es bon ambient, RE♭feim s'amor tranquil·lament, s'il·FA7lumina tot el cel quan tu SI♭mm'abraces.
SOL♭Te vendré a cerRE♭car cada FA7dia on viuen SI♭m→ses flors LA♭tristes. SOL♭Te vendré a cerRE♭car tots es FA7dies per senSI♭m→tir-te LA♭riure.
I on SOL♭anam? I on aRE♭nam? Tu dius que FA7vols viure sense fer SI♭m→ruLA♭tes. I on SOL♭anam? I on aRE♭nam? Damunt sa lluFA7na sempre hi tendrem bones SI♭m→visLA♭tes.