Te vendré a cercar (Acords)

M'he fet mariner del cel

Acords Acords
Xanguito
xanguito beix
xanguito beix

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

SOL♭ RE♭ FA7 SI♭m

SOL♭M'he fet mariner del RE♭cel
FA7per poder-mos rebolcar enSI♭mlaire.
SOL♭Estarem sempre volant RE♭junts,
FA7mai perdrem forces per SI♭mcaure.

I on SOL♭anam? I on aRE♭nam?
Tu dius que FA7vols rodejar-te de SI♭m→ploLA♭mes.
I on SOL♭anam? I on aRE♭nam?
Anem a n'el FA7cel on només hi viuen SI♭m→ninLA♭fes.

SOL♭Te vendré a cerRE♭car
cada FA7dia on viuen SI♭m→ses flors LA♭tristes.
SOL♭Te vendré a cerRE♭car
tots es FA7dies per senSI♭m→tir-te LA♭riure.

SOL♭ RE♭ FA7 SI♭m→ LA♭→ SOL♭ RE♭ FA7 SI♭m

SOL♭S'instrument que viu amb RE♭tu
FA7l'amaga sa desconSI♭mfiança.
SOL♭Veuràs com, si obris ets RE♭ulls,
FA7tothom vol sentir SI♭mcom sones.

I on SOL♭anam? I on aRE♭nam?
Tu dius que FA7vols viure sempre entre SI♭m→oLA♭nes.
I on SOL♭anam? I on aRE♭nam?
Anem a la FA7mar a enfonsar ses nostres SI♭m→viLA♭des.

SOL♭Te vendré a cerRE♭car
cada FA7dia on viuen SI♭m→ses flors LA♭tristes.
SOL♭Te vendré a cerRE♭car
tots es FA7dies per senSI♭m→tir-te LA♭riure.

SOL♭ RE♭ FA7 SI♭m→ LA♭→ SOL♭ RE♭ FA7 SI♭m

SOL♭Entre pluges he trobat un RE♭lloc per viure plegats,
es FA7niguls han fet un llit per enSI♭mgronsar-nos.
SOL♭Mos convida es bon ambient, RE♭feim s'amor tranquil·lament,
s'il·FA7lumina tot el cel quan tu SI♭mm'abraces.

SOL♭Te vendré a cerRE♭car
cada FA7dia on viuen SI♭m→ses flors LA♭tristes.
SOL♭Te vendré a cerRE♭car
tots es FA7dies per senSI♭m→tir-te LA♭riure.

I on SOL♭anam? I on aRE♭nam?
Tu dius que FA7vols viure sense fer SI♭m→ruLA♭tes.
I on SOL♭anam? I on aRE♭nam?
Damunt sa lluFA7na sempre hi tendrem bones SI♭m→visLA♭tes.

SOL♭ RE♭ FA7 SI♭m→ LA♭
RE♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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