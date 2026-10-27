MINo ens vam conèixer dalt d’un SItren SOL#mperquè ocupava el teu seFA#ient. MINo ens vam conèixer al SImón rural francès, SOL#m fugint d'una vida d’esFA#très.
MIEntre nosaltres tot SIés molt més senSOL#mzill, ho transformem junts FA#en ciència-ficció. MISi per noSIsaltres té senSOL#mtit, sé que és la FA#bona direcció.
MIVull convertir-nos en esSItrelles de la nostra televisiSOL#mó, amb un cartell tot ple d’esFA#trenes on tu n’escriguis els guiMIons.
Vull afegir-hi les esSIcenes on no il·lumini gaire el SOL#msol, per recordar-nos que als proFA#blemes mai els vencem MIsols. SISOL#mFA# Mai els vencem MIsols! SISOL#mFA#
Jo, que he puMI/DO#jat per aSImor a busos intercomarSOL#mcals, sempre he torFA#nat amb cara de panoli.
MI/DO#I amb menys euros al banc SIi alguna anècdota que SOL#mmoli, històries curtes que FA#treuen un somriure forçat.
MISi això és uSIna ficció que SOL#mno baixi el teFA#ló, MIquedem-nos enSItre bastidors.
MIAbans que SIveure el sol, si SOL#mpuja la tensiFA#ó: llums, càmera i acciMIó!
Vull convertir-nos en esSItrelles de la nostra televisiSOL#mó, amb un cartell tot ple d’esFA#trenes on tu n’escriguis els guiMIons.
Vull afegir-hi les esSIcenes on no il·lumini gaire el SOL#msol, per recordar-nos que als proFA#blemes mai els vencem MIsols. SISOL#mFA#
Mai els vencem MIsols! SISOL#mFA# (Mai els vencem MI→SIsols). SOL#mFA#
MIEntre nosaltres tot SIés molt més senSOL#mzill, ho transformem junts FA#en ciència-ficció. MISi per noSIsaltres té senSOL#mtit, sé que és la FA#bona direcció.
MIVull convertir-nos en esSItrelles de la nostra televisiSOL#mó, amb un cartell tot ple d’esFA#trenes on tu n’escriguis els guiMIons.
Vull afegir-hi les esSIcenes on no il·lumini gaire el SOL#msol, per recordar-nos que als proFA#blemes mai els vencem MIsols. SISOL#mFA# Mai els vencem MIsols! SISOL#mFA# Mai els vencem MIsols! SISOL#mFA#