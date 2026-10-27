Televisió ft. Miki Núñez (Acords)

No ens vam conèixer dalt d’un tren

Acords Acords
Sexenni
MINo ens vam conèixer dalt d’un SItren
SOL#mperquè ocupava el teu seFA#ient.
MINo ens vam conèixer al SImón rural francès, SOL#m
fugint d'una vida d’esFA#très.

MIEntre nosaltres tot SIés molt més senSOL#mzill,
ho transformem junts FA#en ciència-ficció.
MISi per noSIsaltres té senSOL#mtit,
sé que és la FA#bona direcció.

MIVull convertir-nos en esSItrelles
de la nostra televisiSOL#mó,
amb un cartell tot ple d’esFA#trenes
on tu n’escriguis els guiMIons.

Vull afegir-hi les esSIcenes
on no il·lumini gaire el SOL#msol,
per recordar-nos que als proFA#blemes
mai els vencem MIsols. SI SOL#m FA#
Mai els vencem MIsols! SI SOL#m FA#

Jo, que he puMI/DO#jat
per aSImor a busos intercomarSOL#mcals,
sempre he torFA#nat amb cara de panoli.

MI/DO#I amb menys euros al banc
SIi alguna anècdota que SOL#mmoli, històries curtes
que FA#treuen un somriure forçat.

MISi això és uSIna ficció
que SOL#mno baixi el teFA#ló,
MIquedem-nos enSItre bastidors.

MIAbans que SIveure el sol,
si SOL#mpuja la tensiFA#ó:
llums, càmera i acciMIó!

Vull convertir-nos en esSItrelles
de la nostra televisiSOL#mó,
amb un cartell tot ple d’esFA#trenes
on tu n’escriguis els guiMIons.

Vull afegir-hi les esSIcenes
on no il·lumini gaire el SOL#msol,
per recordar-nos que als proFA#blemes
mai els vencem MIsols. SI SOL#m FA#

Mai els vencem MIsols! SI SOL#m FA#
(Mai els vencem MI→SIsols). SOL#m FA#

MIEntre nosaltres tot SIés molt més senSOL#mzill,
ho transformem junts FA#en ciència-ficció.
MISi per noSIsaltres té senSOL#mtit,
sé que és la FA#bona direcció.

MIVull convertir-nos en esSItrelles
de la nostra televisiSOL#mó,
amb un cartell tot ple d’esFA#trenes
on tu n’escriguis els guiMIons.

Vull afegir-hi les esSIcenes
on no il·lumini gaire el SOL#msol,
per recordar-nos que als proFA#blemes
mai els vencem MIsols. SI SOL#m FA#
Mai els vencem MIsols! SI SOL#m FA#
Mai els vencem MIsols! SI SOL#m FA#

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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