Tu, jo
MIm7i ningú més,
aferrats
SIm7als llençols pendents FA#m7de si aca SIm7ba aquest malson després MIm7de tant de temps.
Tatxant
MIm7es quadern
de parau
SIm7les que me van dient FA#m7i m’expli SIm7quen si vendràs després MIm7de tant de temps. MIm LAm SIm MIm7Duc tant LAmde temps, MImtemps, que ja no puc més, MIm7i tu LAmno en MImtens amb qui m’ho vull fer. MIm7Duc tant LAmde temps MImque ja no puc més, MIm7 LAm MIm i tu no entens, i tu no entens... MIm7Shorty, LAmno he MImtrobat el temps MIm7de com LAmplir els MImdeutes pendents. (Nah.) MIm7Baby, no LAmm’esti MImmes gens. (No m’estima gens) MIm7Una LAmplayer MImque controla el game. MIm7Però LAmsi una MImaltra nena m’abraça, MIm7penso LAmque es MImtic fora de casa MIm7o en LAmquan t’es MImperava a la plaça. MIm7Ja m’han LAmdit que MImno hi pensi massa. MIm7I va de LAmratchet, MImperò no em ve de cara. MIm7I si LAmla miro, MImella em mira rara. MIm7Enca LAmra penso MImamb aquella vegada, MIm7la reina LAmde to MImtes, la queen de la sala. MIm7I en LAmcara MImque no m’espassa, MIm7es temps LAmper MImdavant me passa. MIm7I en LAmcara MImque no m’espassa, MIm7es temps LAma poc MIma poc s’acaba. MIm7Duc tant LAmde temps, MImtemps, que ja no puc més, MIm7i tu LAmno en MImtens amb qui m’ho vull fer. MIm7Duc tant LAmde temps MImque ja no puc més, MIm7 LAm MIm i tu no entens, i tu no entens...
aferrats
Tatxant
de parau