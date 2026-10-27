Temps ft. Mushkaa (Acords)

Tu, jo i ningú més

Acords Acords
Maria Hein
maria hein tot allo que no sap ningu
maria hein tot allo que no sap ningu
Tu, jo MIm7i ningú més,
aferrats SIm7als llençols pendents
FA#m7de si acaSIm7ba aquest malson després
MIm7de tant de temps.

Tatxant MIm7es quadern
de parauSIm7les que me van dient
FA#m7i m’expliSIm7quen si vendràs després
MIm7de tant de temps.

MIm LAm SIm

MIm7Duc tant LAmde temps, MImtemps, que ja no puc més,
MIm7i tu LAmno enMImtens amb qui m’ho vull fer.
MIm7Duc tant LAmde temps MImque ja no puc més,
MIm7 LAm MIm i tu no entens, i tu no entens...

MIm7Shorty, LAmno he MImtrobat el temps
MIm7de comLAmplir els MImdeutes pendents. (Nah.)
MIm7Baby, no LAmm’estiMImmes gens. (No m’estima gens)
MIm7Una LAmplayer MImque controla el game.
MIm7Però LAmsi una MImaltra nena m’abraça,
MIm7penso LAmque esMImtic fora de casa
MIm7o en LAmquan t’esMImperava a la plaça.
MIm7Ja m’han LAmdit que MImno hi pensi massa.
MIm7I va de LAmratchet, MImperò no em ve de cara.
MIm7I si LAmla miro, MImella em mira rara.
MIm7EncaLAmra penso MImamb aquella vegada,
MIm7la reina LAmde toMImtes, la queen de la sala.
MIm7I enLAmcara MImque no m’espassa,
MIm7es temps LAmper MImdavant me passa.
MIm7I enLAmcara MImque no m’espassa,
MIm7es temps LAma poc MIma poc s’acaba.

MIm7Duc tant LAmde temps, MImtemps, que ja no puc més,
MIm7i tu LAmno enMImtens amb qui m’ho vull fer.
MIm7Duc tant LAmde temps MImque ja no puc més,
MIm7 LAm MIm i tu no entens, i tu no entens...

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi