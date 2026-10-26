Temps mort (Acords)

Eren temps de canvis per viure amb intensitat

Acords Acords
Gossos
gossos oxigen
gossos oxigen
SIm LA SIm RE SOL
SIm LA SIm RE SOL RE
SIm RE SOL

SImEren temps de REcanvis per SOLviure amb intenREsitat,
eren SImtemps que pronosREticaven SOLllum. RE
SImMai teníem peREles, sempre aSOLnàvem penREjats,
SImperò al fiREnal sempre ens queSOLdava el LAfutur.

Compràvem SImllibres de lectuREres estraSOL→RE→MImnyes,
viatjàSImvem junts a les vaREcances d'esSOLtiu. RE MIm
SomniàSImvem que un REdia marxaSOLríem de caREsa MIm
per viure SImjunts en el nosREtre propi SOLniu.

SoREvint, de nit, LArecordo FA#mels meus comSOLpanys.
Com poREdria reviure de LAnou
tots REaLAquells FA#manys? SOL

SIm RE SOL RE MI
SIm RE SOL RE
SIm RE SOL RE MI
SIm RE SOL

Han SImpassat els REanys més SOLràpid
del SImque haREvíem SOLpactat
i ja fa SImtemps que no sé REres d'aquell SOLgrup.
SImNo vull REpensar que tot ha SOLquedat enllà
i SImja sé que això no és REculpa de SOLningú.

Passàvem SImhores fent REfum a la SOLplaREça, MIm
bevíem SImbirres a la REvora del SOLriu. RE MIm
Parlàvem SImd'uns hipoREtètics orSOLgasRE→MImmes
i somSImniàvem que un dia seRErien de SOLdebò.

RETemps SImmort. RE SOL (x4)

SoREvint, de LAnit, recorFA#mdo els meus comSOLpanys.
TornaREria a reviure de LAnou
tots aquells MIm→SOLanys.

Al REtemps no se'l pot oLAbeir.
Ens MImqueden tantes FA#mcoses per SOLdir.
De presREsa, contesLAta'm.
Ens queda uMImna oporFA#mtunitat. SOL

SImUn SOLtemps mort.
SImTemps mort… SOL (x3)

RE SIm LA
SOLUn REtemps… LA (x4)

SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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