SImEren temps de REcanvis per SOLviure amb intenREsitat, eren SImtemps que pronosREticaven SOLllum. RE SImMai teníem peREles, sempre aSOLnàvem penREjats, SImperò al fiREnal sempre ens queSOLdava el LAfutur.
Compràvem SImllibres de lectuREres estraSOL→RE→MImnyes, viatjàSImvem junts a les vaREcances d'esSOLtiu. REMIm SomniàSImvem que un REdia marxaSOLríem de caREsa MIm per viure SImjunts en el nosREtre propi SOLniu.
SoREvint, de nit, LArecordo FA#mels meus comSOLpanys. Com poREdria reviure de LAnou tots REaLAquells FA#manys? SOL
SImRESOLREMI SImRESOLRE SImRESOLREMI SImRESOL
Han SImpassat els REanys més SOLràpid del SImque haREvíem SOLpactat i ja fa SImtemps que no sé REres d'aquell SOLgrup. SImNo vull REpensar que tot ha SOLquedat enllà i SImja sé que això no és REculpa de SOLningú.
Passàvem SImhores fent REfum a la SOLplaREça, MIm bevíem SImbirres a la REvora del SOLriu. REMIm Parlàvem SImd'uns hipoREtètics orSOLgasRE→MImmes i somSImniàvem que un dia seRErien de SOLdebò.
RETemps SImmort. RESOL (x4)
SoREvint, de LAnit, recorFA#mdo els meus comSOLpanys. TornaREria a reviure de LAnou tots aquells MIm→SOLanys.
Al REtemps no se'l pot oLAbeir. Ens MImqueden tantes FA#mcoses per SOLdir. De presREsa, contesLAta'm. Ens queda uMImna oporFA#mtunitat. SOL