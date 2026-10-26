Temps o rellotge (Acords)

Com un ganivet que talla

Acords Acords
Sanjosex
sanjosex temps i rellotge
sanjosex temps i rellotge
SIm

SImCom un ganivet que talla
tot un dia enter en trosREsets,
SImcom si el temps es pogués
dividir com si MImres,
és com dir que el temps és un reSImllotge.

LA

SImJa fa massa temps que ens hem deixat
endur pel ritme feiRExuc,
SImritme que no és vida
ni present ni fuMImtura.
Hi ha un soroll que viu entre noFA#msalSImtres.

LA

SImTemps fa que vàrem deixar de juREgar,
que vàrem oblidar totes aquelles dreSOLceres
que porten a un paMImís sense les FA#mpresSImses. LA
SImEl ritme que ens imposem és el ritme
que ens fa viure perREduts!
Sense paSOLraules.
MImHem de trobar temps per esREtar
molt més temps SOLjunts,
sense compREtar
les SOLhores passades,
perduts entre aMImbraçaFA#mdes. SIm

LA

SImHas de controlar aquests teus maleïts
instints materREnals:
estan destrossant la teva paMImrella,
almenys fes-ho per eSImlla. LA

L’aSImgenda que ens ajuda és qui ens dona
la mesura del REtemps.
Hem SImde trobar moments per deixar
fugir la MImnostra ment,
llocs sense coFA#mbertuSImra. LA

SImTemps fa que vam oblidar el caRE
SImque porta a aquell paraREdís
on els nens són SOLnens,
i els MImgrans han de reFA#mnéiSIm→LAxer.
SImEl ritme que ens imposem és el ritme
que ens fa viure perREduts! Muts!
Sense espeSOLrances!
MImHem de trobar temps per estar
molt més temps SOLjunts,
sense compREtar
les SOLhores passades,
perduts entre aMImbraçaFA#mdes. SIm LA

SIm RE MIm SIm LA x2

SImTemps fa que vàrem deixar de juREgar,
que vàrem oblidar totes aquelles dreSOLceres
que porten a un paMImís sense les FA#mpresSImses. LA
SImTemps fa que vam oblidar el caRE
SImque porta a aquell paraREdís
on els nens són SOLnens. MIm SIm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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