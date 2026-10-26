SImCom un ganivet que talla tot un dia enter en trosREsets, SImcom si el temps es pogués dividir com si MImres, és com dir que el temps és un reSImllotge.
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SImJa fa massa temps que ens hem deixat endur pel ritme feiRExuc, SImritme que no és vida ni present ni fuMImtura. Hi ha un soroll que viu entre noFA#msalSImtres.
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SImTemps fa que vàrem deixar de juREgar, que vàrem oblidar totes aquelles dreSOLceres que porten a un paMImís sense les FA#mpresSImses. LA SImEl ritme que ens imposem és el ritme que ens fa viure perREduts! Sense paSOLraules. MImHem de trobar temps per esREtar molt més temps SOLjunts, sense compREtar les SOLhores passades, perduts entre aMImbraçaFA#mdes. SIm
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SImHas de controlar aquests teus maleïts instints materREnals: estan destrossant la teva paMImrella, almenys fes-ho per eSImlla. LA
L’aSImgenda que ens ajuda és qui ens dona la mesura del REtemps. Hem SImde trobar moments per deixar fugir la MImnostra ment, llocs sense coFA#mbertuSImra. LA
SImTemps fa que vam oblidar el caREmí SImque porta a aquell paraREdís on els nens són SOLnens, i els MImgrans han de reFA#mnéiSIm→LAxer. SImEl ritme que ens imposem és el ritme que ens fa viure perREduts! Muts! Sense espeSOLrances! MImHem de trobar temps per estar molt més temps SOLjunts, sense compREtar les SOLhores passades, perduts entre aMImbraçaFA#mdes. SImLA
SImREMImSImLA x2
SImTemps fa que vàrem deixar de juREgar, que vàrem oblidar totes aquelles dreSOLceres que porten a un paMImís sense les FA#mpresSImses. LA SImTemps fa que vam oblidar el caREmí SImque porta a aquell paraREdís on els nens són SOLnens. MImSIm