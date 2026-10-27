LAAvui m'he despertat MIen un lloc equivocat FA#mon les formes i els colors REsembla MIque s'hagin confós.
LAOn el temps no hi és present, MIon se l'ha emportat el vent, FA#mon res és el que era, REon MItot és diferent.
LAI si almenys hi fossis tu, MIque fa temps que vas marxar, FA#mi ara estic sol i perdut REen un MIlloc desconegut.
LANo tinc fred ni tinc calor, MIno tinc rumb ni direcció. FA#mSols em queda el teu record REque fa MIbategar el meu cor.
I per REquè? Per què MIvas marxar aquell LAdia? I per REquè? Fa tant MItemps que ja no LAet veig. Diga'm REquan, quan ens MItornarem a LAveure? PerREquè jo ja MIno soc el LAd'abans. I per REquè? Per què MIvas marxar aquell LAdia? I per REquè? Fa tant MItemps que ja no LAet veig. Diga'm REquan, quan ens MItornarem a LAveure? PerREquè jo ja MIno soc el LAd'abans.
LAMIFA#mRE→MI
SImVoldria volar pel cel FA#mo nadar per l'oceà LAo agafar-me en un estel MIi visitar un món llunyà.
SImVolia entrar en un forat fosc FA#mon ningú em pugui trobar LAo anar-me'n a veure el sol, MIaviam si em pot expliREcar per MIquè? LAAmb tantes coses per soFA#mmiar, REjo semMIpre somio el maLAteix.
I per REquè? Per què MIvas marxar aquell LAdia? I per REquè? Fa tant MItemps que ja no LAet veig. Diga'm REquan, quan ens MItornarem a LAveure? PerREquè jo ja MIno soc el LAd'abans. I per REquè? Per què MIvas marxar aquell LAdia? I per REquè? Fa tant MItemps que ja no LAet veig. Diga'm REquan, quan ens MItornarem a LAveure? PerREquè jo ja MIno soc el LAd'abans.