Temps perdut (Acords)

Avui m'he despertat

Acords Acords
Tortellinis
tortellinis en un raco del mon
tortellinis en un raco del mon
LA MI FA#m RE→ MI

LAAvui m'he despertat
MIen un lloc equivocat
FA#mon les formes i els colors
REsembla MIque s'hagin confós.

LAOn el temps no hi és present,
MIon se l'ha emportat el vent,
FA#mon res és el que era,
REon MItot és diferent.

LAI si almenys hi fossis tu,
MIque fa temps que vas marxar,
FA#mi ara estic sol i perdut
REen un MIlloc desconegut.

LANo tinc fred ni tinc calor,
MIno tinc rumb ni direcció.
FA#mSols em queda el teu record
REque fa MIbategar el meu cor.

I per REquè? Per què MIvas marxar aquell LAdia?
I per REquè? Fa tant MItemps que ja no LAet veig.
Diga'm REquan, quan ens MItornarem a LAveure?
PerREquè jo ja MIno soc el LAd'abans.
I per REquè? Per què MIvas marxar aquell LAdia?
I per REquè? Fa tant MItemps que ja no LAet veig.
Diga'm REquan, quan ens MItornarem a LAveure?
PerREquè jo ja MIno soc el LAd'abans.

LA MI FA#m RE→ MI

SImVoldria volar pel cel
FA#mo nadar per l'oceà
LAo agafar-me en un estel
MIi visitar un món llunyà.

SImVolia entrar en un forat fosc
FA#mon ningú em pugui trobar
LAo anar-me'n a veure el sol,
MIaviam si em pot expliREcar per MIquè?
LAAmb tantes coses per soFA#mmiar,
REjo semMIpre somio el maLAteix.

I per REquè? Per què MIvas marxar aquell LAdia?
I per REquè? Fa tant MItemps que ja no LAet veig.
Diga'm REquan, quan ens MItornarem a LAveure?
PerREquè jo ja MIno soc el LAd'abans.
I per REquè? Per què MIvas marxar aquell LAdia?
I per REquè? Fa tant MItemps que ja no LAet veig.
Diga'm REquan, quan ens MItornarem a LAveure?
PerREquè jo ja MIno soc el LAd'abans.

Perquè REjo ja no MIsoc...

Qui REno MIsoc?
El REd'aMIbans!

LA MI FA#m RE→ MI
LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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