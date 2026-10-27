Et re
MImcorde
sota el
REcel de la reti SOLrada,
al
SIfront de l’última batalla,
arrossegant-nos en la boira es
MImpessa,
perduts
REals confins d’un SOLmalson.
Et re
MImcorde.
El sol que
REia a les fosques mun SOLtanyes,
a
SIles aigües flotaven cadàvers.
Erenjoves com ho érem no
MImsaltres,
d’alguns
REens sabíem SOLel nom.
Et re
DOcorde
ama
REgant-nos entre unes bar MImdisses.
Tu tremo
SImlaves, també ho feia jo,
aferrats a una sola espe
DOrança,
apun
REtant entre el fred i MImla por.
Et re
SIcorde
encerclats en aquella nit
SIcrua.
El nostre enemic en sabia per
SIdedors,
però ens quedaven unes quantes
SIbales
i unes paraules en la
SIfoscor. SOLTempta RErem la MImsort, RE SOLvence RErem la MImpor, RE SOLescolta RErem el MImcor. RE
Mentre aclucava els
LAmulls
amb el dit al ga
SImllet,
resistint amb
SItu. MIm RE SOL SI x2
Et re
MImcorde
al
REbosc de les nostres der SOLrotes,
exte
SInuats de combatre les ombres.
Després d’un silenci, van ploure les
MImbombes
que
REvan vomitar els a SOLvions.
Et re
MImcorde
amb
REles flames cremant-nos les SOLgaltes.
Les ba
SIles xiulaven colpejant les branques,
el foc devorava l’ànima dels
MImarbres
i
REels budells d’un SOLcavall.
Et re
DOcorde
atu
RErant-nos de nou en la SOLriba
d’aquell riu de
SImplom prenyat de dolor.
La guerra ja estava per
DOduda
quan
REvan volar l’úl SOLtim pont.
Et re
SIcorde
amb la fúria a la teua pell
SIbruna,
i jo que implorava pietat a la
SIlluna.
Et vaig dir que volia ren
SIdir-me,
però tu em vas cridar fonent-te en la
SInegror. SOLTempta RErem la MImsort, RE SOLvence RErem la MImpor, RE SOLescolta RErem el MImcor. RE
Mentre aclucava els
LAmulls
amb el dit al ga
SImllet,
resistint amb
SItu. MIm RE SOL SI x2
sota el
al
arrossegant-nos en la boira es
perduts
Et re
El sol que
a
Erenjoves com ho érem no
d’alguns
Et re
ama
Tu tremo
aferrats a una sola espe
apun
Et re
encerclats en aquella nit
El nostre enemic en sabia per
però ens quedaven unes quantes
i unes paraules en la
Mentre aclucava els
amb el dit al ga
resistint amb
Et re
al
exte
Després d’un silenci, van ploure les
que
Et re
amb
Les ba
el foc devorava l’ànima dels
i
Et re
atu
d’aquell riu de
La guerra ja estava per
quan
Et re
amb la fúria a la teua pell
i jo que implorava pietat a la
Et vaig dir que volia ren
però tu em vas cridar fonent-te en la
Mentre aclucava els
amb el dit al ga
resistint amb