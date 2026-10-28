LAmAhir era SOLfosc,
DOavui no és MIclar.
LAmPerò ve un fuSOLtur
DOque és dolç i MIpla.
LAmTindrem el SOLmón
DOals nostres MIpeus.
LAmTrepitjaSOLrem
DOtot el que semMIbreu.
LAmEl que jo SOLtinc,
DOno ho té totMIhom.
LAmQui vol triomSOLfar
DOsap el meu MInom.
LAmPels que vinSOLdran
DOno hi haurà MIres.
LAmSeguem arSOLran,
DOanem arraMIsant.
LAmTeDOnim un SOLpla, RE
LAmteDOnim un SOLpla que no REpot fallar.
LAmTeDOnim un SOLpla, RE
FAtenim un SOLpla que no pot fallar.
LAmNo tinc aSOLmics,
DOnomés serMIvents.
LAmA mi ninSOLgú
DOem fa perdre el MItemps.
LAmEl nostre SOLcim
DOja és a toMIcar,
LAmtenim taSOLlent
DOper domiMInar.
LAmTeDOnim un SOLpla, RE
LAmteDOnim un SOLpla que no REpot fallar.
LAmTeDOnim un SOLpla, RE
FAtenim un SOLpla que no pot fallar.
Anem aREmmunt, amunt, aSOLmunt
i tot es LAmva fent pla.
Anem aREmmunt, amunt, aSOLmunt, amunt, aLAmmunt.
Anem aREmmunt, amunt, aSOLmunt.
Vosaltres aLAmneu avall.
Anem aREmmunt, amunt, aSOLmunt,
tan aFAmunt que res ja SOLno ens podrà aturar.
LAmTeDOnim un SOLpla, RE
LAmteDOnim un SOLpla que no REpot fallar.
LAmTeDOnim un SOLpla, RE
FAtenim un SOLpla que no pot fallar.
LAmTeDOnim un SOLpla, RE
LAmteDOnim un SOLpla que no REpot fallar.
LAmTeDOnim un SOLpla, RE
FAtenim un SOLpla que no pot faLAmllar.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.