DODesprés d'uns quants intents, s'augurava el llarg viatge sense FAgrans ensurts; el bon naturalista ja era aDOllà, a punt, comptant les veles d'aquell port anSOLglès.
DOSetanta tripulants embarcaven un gran bergantí de deu FAcanons, traginen amb angúnia un vell rom cuDObà i somien amb sirenes d'ultramar, quan s'allunyen ja del SOLport.
-DisDOculpi'm, capità, la cabina és massa estreta, crec que LAms'han confós. Que no ho veu que no hi ha espai per al meu FAmaterial d'estisores i de gàbies d'aniSOLmals? No sabeu que soc científic? No sabeu que soc un crac?
DOI va fer "crac!", quan va caure a coberta amb un maFAreig d'esglai, l'alçaven els esclaus, tot remuDOllant-li el cap, mentre reia amb sorna el caSOLpità, que cridava des de lluny.
DO-Senyor, heu d'estar més al cas, que la vostra feina aquí no és caçar FAanimals! Sou el metge, sou doctor, sou una DOpeça clau per portar a bon port aquest noble vaixell. SOLLimiteu-vos a l'ofici que la reina us ha donat!
DOPerò ell s'escapava a la costa i fliFApava quan veia un fòssil mai cataDOlogat abans, i apuntava tot el SOLque anava observant.
I tot sembla DOanar bé, es meravella amb les espècies d'aLAmnimals que hi ha i comprèn que tot és nou, que no FAha vist mai res igual, però encara no es dona SOLper satisfet. Això no era el que esperava en començar.
DOI el temps va anar passant, i la sort semblava acompanyar el nostre aFAmic anglès, que a través d'una llarga vista, al fons de DOl'horitzó, albirava un arxipèlag monstruSOLós, i cridava als quatre vents.
-Sisplau, aDOmarrin el vaixell, que les terres que tenim davant no LAmsón normals! Quines plantes, quins paisatges i quins FAanimals! No es distreguin i vinguin darrere SOLmeu, que avui, per fi, el viatge pren sentit!-!
DOQuan veu uns pinsans que volen i d'altres que FAparen quiets. I s'enfila a les tortugues com qui DOva a cavall, i és llavors quan ja ho veu tot SOLmolt més clar.
DOAquells més forts sobreviuen i s'adapten ràpid a l'enFAtorn. Potser nosaltres, els humans, també hem anat DOcanviant, potser no ens van crear mai els grans SOLdéus.
DO-I fixi's, capità, juraria que vós sou més ximpanzé que humà.