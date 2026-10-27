Teoria de l'evolució (Acords)

Després d'uns quants intents, s'augurava el llarg viatge

Acords Acords
Avstral
avstral teoria de l evolucio
avstral teoria de l evolucio
DODesprés d'uns quants intents, s'augurava el llarg viatge
sense FAgrans ensurts; el bon naturalista
ja era aDOllà, a punt, comptant les veles
d'aquell port anSOLglès.

DOSetanta tripulants embarcaven un gran bergantí
de deu FAcanons, traginen amb angúnia
un vell rom cuDObà i somien amb sirenes
d'ultramar, quan s'allunyen ja del SOLport.

-DisDOculpi'm, capità, la cabina és massa estreta,
crec que LAms'han confós. Que no ho veu que no hi ha espai
per al meu FAmaterial d'estisores
i de gàbies d'aniSOLmals? No sabeu que soc científic? No sabeu que soc un crac?

DOI va fer "crac!", quan va caure a coberta
amb un maFAreig d'esglai, l'alçaven els esclaus,
tot remuDOllant-li el cap, mentre reia amb sorna
el caSOLpità, que cridava des de lluny.

DO-Senyor, heu d'estar més al cas, que la vostra feina aquí
no és caçar FAanimals! Sou el metge, sou doctor,
sou una DOpeça clau per portar a bon port aquest
noble vaixell. SOLLimiteu-vos a l'ofici que la reina us ha donat!

DOPerò ell s'escapava a la costa
i fliFApava quan veia un fòssil
mai cataDOlogat abans, i apuntava
tot el SOLque anava observant.

I tot sembla DOanar bé, es meravella amb les espècies
d'aLAmnimals que hi ha i comprèn que tot és nou,
que no FAha vist mai res igual, però encara
no es dona SOLper satisfet. Això no era el que esperava en començar.

DOI el temps va anar passant, i la sort semblava acompanyar
el nostre aFAmic anglès, que a través d'una llarga vista,
al fons de DOl'horitzó, albirava un arxipèlag
monstruSOLós, i cridava als quatre vents.

-Sisplau, aDOmarrin el vaixell, que les terres que tenim davant
no LAmsón normals! Quines plantes, quins paisatges
i quins FAanimals! No es distreguin i vinguin
darrere SOLmeu, que avui, per fi, el viatge pren sentit!-!

DOQuan veu uns pinsans que volen i d'altres
que FAparen quiets. I s'enfila a les tortugues com
qui DOva a cavall, i és llavors quan ja ho veu
tot SOLmolt més clar.

DOAquells més forts sobreviuen i s'adapten ràpid
a l'enFAtorn. Potser nosaltres, els humans,
també hem anat DOcanviant, potser no ens van crear
mai els grans SOLdéus.

DO-I fixi's, capità, juraria que vós sou més ximpanzé que humà.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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