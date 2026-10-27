La cançó està en tonalitat original; si la transposeu quatre semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
torna
però a tu
es record
Es temps
i
Digue'm que plores a
Digue'm
Digue'm
varen
i s'a
Falla una
I és que sa
La cançó està en tonalitat original; si la transposeu quatre semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
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