Terra banyada (Acords)

Es rostre sec s'inunda

Acords Acords
Maria Jaume
maria jaume fins a maig no revisc
maria jaume fins a maig no revisc

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu quatre semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

SI MI MImaj7 MI DO#m DO#m7 DO#m SOL#m7 MImaj7

SIEs rostre sec s'iMInunda,
torna DO#m7minúscul i se SOL#m7camufla. MImaj7

SIEs meus dits ja te MIreclamen,
però a tu DO#m7es peixos te SOL#m7sobrepassen. MImaj7

SIPlena de buidor i MIinsomni,
es record DO#m7flota sense eSOL#m7quiliMImaj7bri.

Es temps SIpassa i sa fredor MIs'instal·la
i DO#m7no sé es motiu SIencara.

Digue'm que plores a MImaj7moments.
Digue'm SIbatalles a MImaj7vegades.
Digue'm SIsaquet, aDO#m7mor i, ja LAmaj7basta.

SIEs estels que mos MIcercaven
varen DO#m7ploure una nit SOL#m7claMImaj7ra.

SII tu perseguit per sa MIcertesa
i s'aDO#m7roma a terra baSOL#m7nyada. MImaj7

SINin que li cantes a una MIaltra.
Falla una DO#m7cara, me poses SOL#m7s'alMImaj7tra.

I és que sa MIpressa te LAmaj7mata.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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