SOLPorto amb mi el color de la DOterra, SOLun poble humil que em va ensenyar a camiDOnar.
SOLPorto el crit salvatge com la temDOpesMIta. Terra endins on coFAmencen els mars. SOLUooooo!
Et dono DOel cor ple de records i FAsomnis. Et dono LAmel meu present humil, DOel meu ara SOLllarg. Em dono DOjo FAperquè em riguis i DOem ploris. Perquè si vols que FAvolem, volis. Agafa'm amb les SOLmans.
LAmSOLLAmSOL x2
SOLVinc de lluny, on la terra diDObuixa SOLun poble humil, fill del bosc i les DOvalls.
SOLPorto amb mi els secrets de les DObruixes. MITerra endins on coFAmencen els mars. SOLUooooo!
Et dono DOel cor ple de records i FAsomnis. Et dono LAmel meu present humil, DOel meu ara SOLllarg. Em dono DOjo FAperquè em riguis i DOem ploris. Perquè si vols que FAvolem, volis. Agafa'm amb les SOLmans.
DOSalpa amb l'hiFAvern de les DOvalls. Guarda la llum d'aquesta LAmterra fins aFAllà on se t'emportin els SOLanys. Nota l'aire pel teu DOcos com t'aFAbraça i com treDOmola. Guarda dins teu el fred i LAmel foc i quan la FAsentis trista, no la deixis SOLsola.
La meva FAveu neix de la SOLpols dels vells caDO→MI7mins. Porto dins meu l'aiFAgua del cel, el torb feSOLrotge, el vent i el DO→MI7riu. Duc la distànciFAa que ens separa i SOLens apropa sempre aDO→MI7quí. Terra endins on coFAmencen els mars. SOLUooooo!
Et dono DOel cor ple de records i FAsomnis. Et dono LAmel meu present humil, DOel meu ara SOLllarg. Em dono DOjo FAperquè em riguis i DOem ploris. Perquè si vols que FAvolem, volis. Agafa'm amb les SOLmans.