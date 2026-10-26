Terra endins (Acords)

Porto amb mi

Acords Acords
Txarango
txarango el cor de la terra
txarango el cor de la terra
LAm SOL LAm SOL
DO SOL→ FA DO SOL→ FA DO

SOLPorto amb mi
el color de la DOterra,
SOLun poble humil
que em va ensenyar a camiDOnar.

SOLPorto el crit salvatge
com la temDOpesMIta.
Terra endins on coFAmencen els mars.
SOLUooooo!

Et dono DOel cor ple de records i FAsomnis.
Et dono LAmel meu present humil, DOel meu ara SOLllarg.
Em dono DOjo FAperquè em riguis i DOem ploris.
Perquè si vols que FAvolem, volis.
Agafa'm amb les SOLmans.

LAm SOL LAm SOL x2

SOLVinc de lluny,
on la terra diDObuixa
SOLun poble humil,
fill del bosc i les DOvalls.

SOLPorto amb mi
els secrets de les DObruixes.
MITerra endins on coFAmencen els mars.
SOLUooooo!

Et dono DOel cor ple de records i FAsomnis.
Et dono LAmel meu present humil, DOel meu ara SOLllarg.
Em dono DOjo FAperquè em riguis i DOem ploris.
Perquè si vols que FAvolem, volis.
Agafa'm amb les SOLmans.

DOSalpa amb l'hiFAvern de les DOvalls.
Guarda la llum d'aquesta LAmterra
fins aFAllà on se t'emportin els SOLanys.
Nota l'aire pel teu DOcos
com t'aFAbraça i com treDOmola.
Guarda dins teu el fred i LAmel foc
i quan la FAsentis trista, no la deixis SOLsola.

La meva FAveu neix de la SOLpols dels vells caDO→MI7mins.
Porto dins meu l'aiFAgua del cel, el torb feSOLrotge, el vent i el DO→MI7riu.
Duc la distànciFAa que ens separa i SOLens apropa sempre aDO→MI7quí.
Terra endins on coFAmencen els mars.
SOLUooooo!

Et dono DOel cor ple de records i FAsomnis.
Et dono LAmel meu present humil, DOel meu ara SOLllarg.
Em dono DOjo FAperquè em riguis i DOem ploris.
Perquè si vols que FAvolem, volis.
Agafa'm amb les SOLmans.

LAm SOL LAm SOL x2
LAm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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